سياسة
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الرئيس التركي يزور الإمارات للمشاركة في قمة “كوب28”
أعلنت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور، الخميس، الإمارات للمشاركة في قمة "كوب28"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يلقي الرئيس كلمته في اليوم الأول للقمة في الأول من ديسمبر/كانون الأول.
الرئيس التركي يزور الإمارات للمشاركة في قمة “كوب28”
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتوجه الخميس، إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في قمة "كوب28" / صورة: AFP 
29 نوفمبر 2023

يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ بمدينة "إكسبو دبي" (كوب28).

وأوضحت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان أن زيارة أردوغان إلى الإمارات ستستغرق يومين.

وأضاف البيان أنه "من المقرر خلال القمة، تبادل وجهات النظر على مستوى القادة حول قضايا مختلفة مثل المشكلات البيئية والطاقة والغذاء والصحة وسياسات مكافحة تغيّر المناخ".

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس أردوغان كلمة في اليوم الأول للقمة (1 ديسمبر/كانون الأول)، ويعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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