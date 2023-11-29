يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ بمدينة "إكسبو دبي" (كوب28).

وأوضحت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان أن زيارة أردوغان إلى الإمارات ستستغرق يومين.

وأضاف البيان أنه "من المقرر خلال القمة، تبادل وجهات النظر على مستوى القادة حول قضايا مختلفة مثل المشكلات البيئية والطاقة والغذاء والصحة وسياسات مكافحة تغيّر المناخ".

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس أردوغان كلمة في اليوم الأول للقمة (1 ديسمبر/كانون الأول)، ويعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة.