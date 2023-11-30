أعلنت حركة حماس صباح الخميس التوصّل إلى اتّفاق مع إسرائيل، بوساطة قطرية، على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة منذ ستّة أيام ليوم إضافي.

وقالت الحركة في بيان نشرته على حسابها في تليغرام: "تمّ الاتّفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع، هو اليوم الخميس"، بلا مزيد من التفاصيل.

كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية الخميس، توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى تمديد الهدنة ليوم إضافي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ماجد بن محمد الأنصاري: "توصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي (اليوم الخميس) بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية"، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية في تصريح لـ"قنا"، "استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الخميس، التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لمدّ الهدنة الإنسانية المؤقتة وفق شروط الاتفاق السابقة.

وقال الجيش في بيان مقتضَب على منصة إكس: "نظراً إلى جهود الوسطاء لمواصلة إطلاق سراح (المختطَفين) ووفق شروط الاتفاق، ستستمر فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة".

وبوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلنَ مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، ومن بين بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من عدوان مدمّر تشنه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ الجمعة الماضية وعلى مدار 6 أيام تسلمت إسرائيل 70 أسيراً من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 210 فلسطينيين من الأسرى النساء والأطفال أيضاً في سجون إسرائيل بموجب صفقة التبادل.