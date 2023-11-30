أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، عن أسرى فلسطينيين من الأطفال والنساء ضمن الدفعة السادسة في سلسلة إفراجات متبادلة بموجب صفقة تبادل مع حركة حماس.

وغادرت حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر سجن عوفر العسكري الإسرائيلي غربي مدينة رام الله، تُقِلّ أطفالاً ونساءً من الضفة.

وكان في استقبال السجناء المفرج عنهم حشد من أقاربهم، واندلعت صدامات بين المحتفلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية خارج سجن عوفر الذي أُطلقَ منه الأسرى.

ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، 15 من المعتقلين المُفرَج عنهم من سجن عوفر العسكري إلى رام الله، في حين أُفرجَ عن 8 معتقلين مقدسيين من "المسكوبية" إلى منازلهم، إضافة إلى الإفراج عن 7 معتقلات من داخل أراضي الـ48.

في السياق نفسه سلّمت كتائب القسام وسرايا القدس الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين، التي شملت 10 أشخاص لمنظمة "الصليب الأحمر" التي نقلتهم إلى معبر رفح ومنه إلى إسرائيل.

كما أفرجت حماس خارج إطار الصفقة عن أربعة تايلنديين آخرين مع امرأتين تحملان الجنسيتين الروسية والإسرائيلية.

وقالت الحركة إن إطلاق سراح المرأتين جاء تقديراً لـ"جهود" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والأربعاء أعلنت حركة حماس قائمة من 30 اسماً للأسرى الفلسطينيين المقرَّر الإفراج عنهم، ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل والحركة ضمّت أسيرات ناشطات هنّ خديجة خويص وهنادي الحلواني من القدس، وعهد التميمي من رام الله.

كان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، صرّح عبر منصة إكس بأنه "حسب التزامات اليوم السادس من اتفاق الهدنة الأربعاء، سيُفرَج عن 30 فلسطينياً، مقابل الإفراج عن 10 رهائن في غزة، بالإضافة إلى مواطنتين روسيتين و4 تايلنديين، خارج إطار الاتفاق، سُلّموا للصليب الأحمر".

وأوضح الأنصاري: "يتضمن الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 16 قاصراً و14 امرأة".

والأربعاء اقتحمت شرطة الاحتلال منازل ذوي عدد من المعتقلين المقدسيين قُبيل الإفراج، وحذّرَتهم من إقامة أي مظاهر احتفال أو تجمعات.

من جهته أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع "5 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة جدّاً أمام سجن عوفر" إثر مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في بلدة بيتونيا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني، بينهم 6150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وبدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلنَ مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

وضمَّت بنود الهدنة وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من حرب مدمِّرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.