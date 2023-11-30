سياسة
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شاهد | 3 قتلى إسرائيليين بإطلاق نار بالقدس والاحتلال يقتل المنفذَين
قُتل 3 إسرائيليين وأصيب 7 آخرون صباح الخميس، في هجوم بإطلاق نار بمدينة القدس الغربية، وفق مصادر عبرية، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية تحييد المنفّذَين اللذين قالت إنهما شقيقان من سكان بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.
شاهد | 3 قتلى إسرائيليين بإطلاق نار بالقدس والاحتلال يقتل المنفذَين
قتلى ومصابون إسرائيليون في عملية إطلاق نار بالقدس / صورة: AP
30 نوفمبر 2023

قُتل 3 إسرائيليين وأصيب نحو 7 بجروح صباح الأربعاء، في عملية عند مدخل مدينة القدس جراء إطلاق نار.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن "مسلَّحَين فلسطينيَّين وصلا بسيارة إلى تقاطع جفعات شاؤول وأطلقا النار على إسرائيليين في محطة للحافلات".

وأضافت: "حيّدهما أفراد الأمن المدني الذي كان قريباً من المكان".

وتابعت: "عدد من الضحايا يجري تقديم العلاج الطبي لهم على يد الطواقم الطبية، بينهم إصابات خطيرة ومتوسطة".

بدورها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن الهجوم "أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 7 آخرين".

وأضافت الهيئة أن "أحد الفلسطينيين أطلق النار من مسدس والثاني من بندقية من طراز أم 16".

وأشارت الهيئة إلى أنّ "منفذَي الهجوم شقيقان من سكان بلدة صور باهر بالقدس الشرقية وأسيران سابقان ينتميان إلى حركة حماس حسب قولها.

وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلنت الهيئة مقتل شابة بالقدس وإصابة ثمانية أشخاص بجروح، جراء إطلاق نار وقع عند مدخل المدينة في جادة فايتسمان.

وأضافت: "وُصفت إصابة 4 أشخاص بالخطيرة و4 آخرين بالمتوسطة، ونُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

وأوضحت أن "شخصين نفّذا الهجوم وصُفّيَا" بلا تفاصيل عن هويتهما، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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