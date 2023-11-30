سياسة
2 دقيقة قراءة
السفير الفلسطيني لدى تركيا: بعض الأطراف الدولية دعم علناً قتل شعبنا
قال السفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى، إن المجتمع الدولي خيّب آمال الشعب الفلسطيني مرة أخرى، و"من المؤسف أن بعض الأطراف دعم القتلة علناً"، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني سيبقى على أرضه متمسكاً بإنسانيته.
السفير الفلسطيني لدى تركيا: بعض الأطراف الدولية دعم علناً قتل شعبنا
السفير الفلسطيني في تركيا: بعض الأطراف الدولية دعم علناً قتل شعبنا / صورة: AA / Others
30 نوفمبر 2023

أكد السفير الفلسطيني لدى العاصمة التركية أنقرة فائد مصطفى، أن التاريخ لن يسجل الأحداث والجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني إلا على أنها "ظلم الاستعمار".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فاعلية أقيمت في السفارة الفلسطينية في أنقرة مساء الأربعاء، بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الموافق 29 نوفمبر/تشرين ثاني من كل عام.

وأضاف مصطفى أن المجتمع الدولي خيّب آمال الشعب الفلسطيني مرة أخرى.

وتابع بأن "من المؤسف أن بعض الأطراف دعم القتلة علناً، ليس علينا أن نثبت إنسانيتنا لأولئك الذين فقدوا إنسانيتهم".

وشدّد على أن الشعب الفلسطيني بصفته عربياً-فلسطينياً مسلماً ومسيحياً، سيبقى على أرضه متمسكاً بإنسانيته.

وفي عام 1977 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاحتفال في 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية قرار تقسيم فلسطين عام 1947.

تأتي هذه المناسبة هذا العام مع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني، بينهم 6150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وأعلنت حركة حماس صباح الخميس التوصُّل إلى اتّفاق مع إسرائيل، بوساطة قطرية، على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة منذ ستّة أيام ليوم إضافي.

ومنذ الجمعة الماضية وعلى مدار 6 أيام تسلمت إسرائيل 70 أسيراً من النساء والأطفال، مقابل الإفراج عن 210 فلسطينيين من الأسرى النساء والأطفال أيضاً في سجون إسرائيل بموجب صفقة التبادل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us