أكد السفير الفلسطيني لدى العاصمة التركية أنقرة فائد مصطفى، أن التاريخ لن يسجل الأحداث والجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني إلا على أنها "ظلم الاستعمار".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فاعلية أقيمت في السفارة الفلسطينية في أنقرة مساء الأربعاء، بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الموافق 29 نوفمبر/تشرين ثاني من كل عام.

وأضاف مصطفى أن المجتمع الدولي خيّب آمال الشعب الفلسطيني مرة أخرى.

وتابع بأن "من المؤسف أن بعض الأطراف دعم القتلة علناً، ليس علينا أن نثبت إنسانيتنا لأولئك الذين فقدوا إنسانيتهم".

وشدّد على أن الشعب الفلسطيني بصفته عربياً-فلسطينياً مسلماً ومسيحياً، سيبقى على أرضه متمسكاً بإنسانيته.

وفي عام 1977 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاحتفال في 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية قرار تقسيم فلسطين عام 1947.

تأتي هذه المناسبة هذا العام مع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني، بينهم 6150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وأعلنت حركة حماس صباح الخميس التوصُّل إلى اتّفاق مع إسرائيل، بوساطة قطرية، على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة منذ ستّة أيام ليوم إضافي.

ومنذ الجمعة الماضية وعلى مدار 6 أيام تسلمت إسرائيل 70 أسيراً من النساء والأطفال، مقابل الإفراج عن 210 فلسطينيين من الأسرى النساء والأطفال أيضاً في سجون إسرائيل بموجب صفقة التبادل.