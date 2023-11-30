أهدى لاعب فريق غلطة سراي التركي كريم أكتورك أوغلو الأربعاء، هدفاً سجّله خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا، إلى أطفال فلسطين.

وتَمكَّن اللاعب التركي أكتورك أوغلو من تسجيل الهدف الثالث ليعادل النتيجة أمام خصمه الإنجليزي مانشستر يونايتد في المباراة التي جرت أرضية ملعب رامس بارك بإسطنبول، وانتهت بالتعادل.

وقال اللاعب التركي في تغريدة على منصة إكس إنه يُهدي "هذا الهدف إلى جميع الأطفال في فلسطين الذين يستحقون مستقبلاً مليئاً بالأمل والسلام".

وأضاف اللاعب أكتورك أوغلو: "إن شجاعتهم وصمودهم تلهمني في الميدان، أنتم دائماً في قلوبنا، لم ننسَكم، ولن ننساكم أبداً".

وانتزع فريق غلطة سراي التركي، نقطة ثمينة من ضيفه مانشستر يونايتد، في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا (الشامبيونزليغ)، بعد تعادله مع ضيفه الإنجليزي بنتيجة 3-3.

بهذا التعادل رفع غلطة سراي رصيده إلى 5 نقاط وحافظ على المركز الثالث في مجموعته، فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأخير.

وتُقام المباراة الثانية في المجموعة الأولى بين بايرن ميونخ الألماني صاحب المركز الأول برصيد 12 نقطة، وكوبنهاغن الدنماركي صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ومن المقرر أن تُختتم منافسات هذه المجموعة بعد أسبوعين، إذ يحلّ غلطة سراي ضيفاً على كوبنهاغن، فيما يستضيف بايرن ميونخ الألماني فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.