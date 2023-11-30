سياسة
2 دقيقة قراءة
"شجاعتهم تلهمني".. لاعب في غلطة سراي يهدي هدفه إلى أطفال فلسطين
أهدى لاعب فريق غلطة سراي التركي كريم أكتورك أوغلو هدفاً سجّله خلال مباراة مع فريق مانشستر يونايتد، إلى "أطفال فلسطين الذين يستحقون مستقبلاً مليئاً بالأمل".
"شجاعتهم تلهمني".. لاعب في غلطة سراي يهدي هدفه إلى أطفال فلسطين
لاعب فريق غلطة سراي التركي كريم أكتورك أوغلو خلال مباراة مع مانشستر يونايتد / صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
30 نوفمبر 2023

أهدى لاعب فريق غلطة سراي التركي كريم أكتورك أوغلو الأربعاء، هدفاً سجّله خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا، إلى أطفال فلسطين.

وتَمكَّن اللاعب التركي أكتورك أوغلو من تسجيل الهدف الثالث ليعادل النتيجة أمام خصمه الإنجليزي مانشستر يونايتد في المباراة التي جرت أرضية ملعب رامس بارك بإسطنبول، وانتهت بالتعادل.

وقال اللاعب التركي في تغريدة على منصة إكس إنه يُهدي "هذا الهدف إلى جميع الأطفال في فلسطين الذين يستحقون مستقبلاً مليئاً بالأمل والسلام".

وأضاف اللاعب أكتورك أوغلو: "إن شجاعتهم وصمودهم تلهمني في الميدان، أنتم دائماً في قلوبنا، لم ننسَكم، ولن ننساكم أبداً".

وانتزع فريق غلطة سراي التركي، نقطة ثمينة من ضيفه مانشستر يونايتد، في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا (الشامبيونزليغ)، بعد تعادله مع ضيفه الإنجليزي بنتيجة 3-3.

بهذا التعادل رفع غلطة سراي رصيده إلى 5 نقاط وحافظ على المركز الثالث في مجموعته، فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأخير.

وتُقام المباراة الثانية في المجموعة الأولى بين بايرن ميونخ الألماني صاحب المركز الأول برصيد 12 نقطة، وكوبنهاغن الدنماركي صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ومن المقرر أن تُختتم منافسات هذه المجموعة بعد أسبوعين، إذ يحلّ غلطة سراي ضيفاً على كوبنهاغن، فيما يستضيف بايرن ميونخ الألماني فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us