سياسة
1 دقيقة قراءة
متجاوزاً التوقعات.. الاقتصاد التركي ينمو 5.9% في الربع الثالث من 2023
حقق الاقتصاد التركي نموّاً بنسبة 5.9% في الربع الثالث من العام الجاري 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعد أزيد من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 5.19%.
متجاوزاً التوقعات.. الاقتصاد التركي ينمو 5.9% في الربع الثالث من 2023
الاقتصاد التركي يحقق نمواً بنسبة 5.9% في الربع الثالث / صورة: AA
30 نوفمبر 2023

قالت هيئة الإحصاء التركية الخميس، إن الاقتصاد التركي حقق نموّاً بنسبة 5.9% في الربع الثالث من العام الجاري 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت المعطيات بأن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الجاري، ارتفع بنسبة 79.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الجاري، ليبلغ 7 تريليونات و681 ملياراً و432 مليون ليرة تركية (نحو 295 ملياراً و815 مليون دولار).

بذلك يحقّق الاقتصاد التركي نموّاً على مدار 13 ربعاً متتالية اعتباراً من الربع الثاني من عام 2020.

يشار إلى أن متوسط توقعات الاقتصاديين لنمو الاقتصاد التركي للربع الثالث من العام الجاري بلغ 5.19%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us