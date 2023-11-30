قالت هيئة الإحصاء التركية الخميس، إن الاقتصاد التركي حقق نموّاً بنسبة 5.9% في الربع الثالث من العام الجاري 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت المعطيات بأن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الجاري، ارتفع بنسبة 79.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الجاري، ليبلغ 7 تريليونات و681 ملياراً و432 مليون ليرة تركية (نحو 295 ملياراً و815 مليون دولار).

بذلك يحقّق الاقتصاد التركي نموّاً على مدار 13 ربعاً متتالية اعتباراً من الربع الثاني من عام 2020.

يشار إلى أن متوسط توقعات الاقتصاديين لنمو الاقتصاد التركي للربع الثالث من العام الجاري بلغ 5.19%.