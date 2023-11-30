قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس، إن الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تؤتي أُكُلها، وإن الولايات المتحدة تأمل في استمرارها.

جاءت تصريحات وزير الخارجية خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بعد أن وصل إلى تل أبيب فجر اليوم الخميس.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة مستمرة في مساعدة إسرائيل على تحرير "الرهائن" في غزة.

وأضاف: "شهدنا خلال الأسبوع الماضي تطوراً إيجابياً للغاية هو عودة الرهائن إلى ديارهم ولمّ شملهم بأُسَرهم، هذا يجب أن يستمرّ اليوم. كما أنها (الهدنة) مكَّنت من زيادة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين الأبرياء في غزة الذين هم في أمسّ الحاجة إليها".

وأردف: "بالتالي فإن هذه العملية تؤتي أُكُلها، ونأمل أن يتسنى استمرارها".

وصباح اليوم الخميس أبرمت إسرائيل وحماس اتفاقاً في اللحظة الأخيرة لتمديد وقف إطلاق النار المستمرّ منذ ستة أيام في غزة ليوم آخر.

وقال مسؤول فلسطيني إن من المتوقع أيضاً أن يزور بلينكن، الذي يُجرِي ثالث زيارة للمنطقة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الضفة الغربية المحتلة حيث من المرجح أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلنَ مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، ومن بين بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من عدوان مدمّر تشنه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ الجمعة الماضية وعلى مدار 6 أيام تسلمت إسرائيل 70 أسيراً من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 210 فلسطينيين من الأسرى النساء والأطفال أيضاً في سجون إسرائيل بموجب صفقة التبادل.