سياسة
2 دقيقة قراءة
بلينكن خلال زيارته إسرائيل: الهدنة تؤتي أُكُلها ونأمل استمرارها
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته إسرائيل، إن الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل تؤتي أُكُلها، مُبدياً أمله في استمرارها.
بلينكن خلال زيارته إسرائيل: الهدنة تؤتي أُكُلها ونأمل استمرارها
وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ / صورة: Reuters
30 نوفمبر 2023

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس، إن الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تؤتي أُكُلها، وإن الولايات المتحدة تأمل في استمرارها.

جاءت تصريحات وزير الخارجية خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بعد أن وصل إلى تل أبيب فجر اليوم الخميس.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة مستمرة في مساعدة إسرائيل على تحرير "الرهائن" في غزة.

وأضاف: "شهدنا خلال الأسبوع الماضي تطوراً إيجابياً للغاية هو عودة الرهائن إلى ديارهم ولمّ شملهم بأُسَرهم، هذا يجب أن يستمرّ اليوم. كما أنها (الهدنة) مكَّنت من زيادة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين الأبرياء في غزة الذين هم في أمسّ الحاجة إليها".

وأردف: "بالتالي فإن هذه العملية تؤتي أُكُلها، ونأمل أن يتسنى استمرارها".

وصباح اليوم الخميس أبرمت إسرائيل وحماس اتفاقاً في اللحظة الأخيرة لتمديد وقف إطلاق النار المستمرّ منذ ستة أيام في غزة ليوم آخر.

وقال مسؤول فلسطيني إن من المتوقع أيضاً أن يزور بلينكن، الذي يُجرِي ثالث زيارة للمنطقة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الضفة الغربية المحتلة حيث من المرجح أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلنَ مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، ومن بين بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من عدوان مدمّر تشنه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ الجمعة الماضية وعلى مدار 6 أيام تسلمت إسرائيل 70 أسيراً من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 210 فلسطينيين من الأسرى النساء والأطفال أيضاً في سجون إسرائيل بموجب صفقة التبادل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us