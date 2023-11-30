سياسة
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قيادي في حماس لـTRT عربي: المقاومة أثبتت جدارتها.. ونتطلع إلى تمديد الهدنة
قال القيادي في حركة حماس غازي حمد في تصريحات لـTRT عربي، إن المجتمع الدولي متواطئ مع إسرائيل وبالأخصّ الولايات المتحدة، وإن المقاومة فرضت شروطها بفرض الهدنة، وإن احتمالية تمديدها قائمة.
قيادي في حماس لـTRT عربي: المقاومة أثبتت جدارتها.. ونتطلع إلى تمديد الهدنة
حمد لـTRT عربي: المقاومة أثبتت جدارته،. ونتطلع إلى تمديد الهدنة / الصورة: وسائل التواصل الاجتماعي / صورة: AA
30 نوفمبر 2023

قال القيادي في حركة حماس غازي حمد إن الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم الاتفاقات، بعد تسجيل كثير من الخروقات خلال الهدنة الإنسانية، مشيراً إلى تواصل مستمر مع الوسطاء لإلزام إسرائيل ما اتُّفق عليه.

وأضاف حمد في مداخلة تليفزيونية مع TRT عربي: "الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم الاتفاقات، وسجّلنا كثيراً من الخروقات خلال الهدنة الإنسانية، ولدينا تواصل مستمرّ مع الوسطاء من أجل إلزامه ما اتفق عليه".

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية أثبتت وجودها وجدارتها في الضفة والقدس وغزة، وهذا يثبت أن شعبنا عصيٌّ على الانكسار والهزيمة.

وأكد حمد أن المجتمع الدولي يعلم أن كل ما تفعله إسرائيل مخالف للقوانين الدولية، لكنّ الموقف الدولي هو الذي يعطي الغطاء للاحتلال، "والولايات المتحدة شريكة في الجرائم بغزة".

ولفت إلى أن إسرائيل تكبدت خسائر كبيرة جداً خلال المعارك شماليّ قطاع غزة، وأن المقاومة قوية وقادرة على تحقيق كثير من الأهداف.

وعند سؤاله عن الهدنة قال إن فرضها في غزة هو كسر لإرادة الاحتلال الذي فشل في تحقيق أي من أهدافه واضطُرّ إلى التفاوض مع حماس عبر وسطاء.

كما فتح القيادي في حماس الاحتمالات بخصوص تمديد الهدنة مرة أخرى غداً فقال: "كل شيء وارد، وموقفنا في حماس أننا نريد لهذه الهدنة أن تستمر حتى نصل إلى نهاية الحرب".

وبوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلنَ مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، ومن بين بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من عدوان مدمّر تشنه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ الجمعة الماضية وعلى مدار 6 أيام تسلمت إسرائيل 70 أسيراً من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 210 فلسطينيين من الأسرى النساء والأطفال أيضاً في سجون إسرائيل بموجب صفقة التبادل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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