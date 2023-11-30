تبنت حركة حماس منفذي عملية إطلاق النار بمدينة القدس المحتلة الخميس، التي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 13 آخرين.

وقالت حماس في بيان: "نزف إلى شعبنا الفلسطيني العظيم وأمتنا العربية والإسلامية شهيديها القساميَّين الشقيقين مراد محمد نمر (38 عاماً) وإبراهيم محمد نمر (30 عاماً)، من بلدة صور باهر، منفذَي العملية الفدائية صباح اليوم في مستوطنة راموت بالقدس المحتلة".

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان، أن "مسلحَين فلسطينيَين وصلا بسيارة إلى تقاطع جفعات شاؤول وأطلقا النار على إسرائيليين في محطة للحافلات".

وأضافت الشرطة: "جرى تحييدهما على يد أفراد الأمن المدني الذي كان قريب من المكان".

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الحكومية أن الهجوم "أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 13 آخرين".