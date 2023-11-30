حيد جهاز الاستخبارات التركي، عنصراً من تنظيم PKK الإرهابي في أثناء استعداده لمهاجمة مواقع القوات المسلحة التركية في شمال العراق.

وذكرت مصادر أمنية الخميس أن الإرهابي محمد أكين، واسمه الحركي: "هارون إيجيد"، تلقى تدريبات لتنفيذ عمليات تخريبية على يد التنظيم الإرهابي في منطقة آفاشين شمال العراق.

وأشارت المصادر إلى أن الإرهابي كان يستعد لشن هجمات ضد القوات المسلحة التركية، موضحة أن المخابرات التركية تمكنت من تحييده بعملية استباقية على مخبئه في منطقة هاكورك بشمال العراق.

ويعد الإرهابي أكين من المطلوبين للقضاء التركي، كونه "عضواً في تنظيم إرهابي مسلح" وفقاً لقرار صادر عن المحكمة الجنائية الثالثة في أضنة.

يذكر أن PKK يتخذ من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

ويعدّ تنظيم PKK المصنّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم أطفال ونساء ورضّع في تركيا.