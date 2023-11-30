سياسة
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بعد أن سلمتهما حماس إلى الصليب الأحمر.. إسرائيل تعلن وصول محتجزتَين من غزة
قال الجيش الإسرائيلي إن الصليب الأحمر استلم محتجزتَين إسرائيليتَين بغزة، ونقلهما لاحقاً إلى قوة إسرائيلية قرب حدود قطاع غزة، مشيراً إلى أنه من المتوقع نقل أسرى آخرين بغزة إلى الصليب الأحمر خلال الساعات المقبلة.
بعد أن سلمتهما حماس إلى الصليب الأحمر.. إسرائيل تعلن وصول محتجزتَين من غزة
الجيش الإسرائيلي يُعلن أن الصليب الأحمر الدولي أبلغه بتسلمه أسيرتين إسرائيليتين في غزة / صورة: AA
30 نوفمبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أن الصليب الأحمر الدولي أبلغه بتسلمه محتجزتين إسرائيليتين في غزة، ونقلهما لاحقاً إلى قوة قرب حدود القطاع.

وقال الجيش في تصريح مكتوب: "وفق المعلومات المقدمة من الصليب الأحمر فقد تسلمت المنظمة مختطفتَين إسرائيليتَين وهما في طريقهما إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "في الساعات المقبلة يتوقع نقل مختطَفين إسرائيليين آخرين إلى الصليب الأحمر".

وزاد الجيش في تصريحه أن "الصليب الأحمر نقل الإسرائيليتَين، إلى قوة إسرائيلية قرب حدود (قطاع) غزة".

وأطلقت حماس سراح المحتجزتَين في اليوم السابع من الهدنة الإنسانية المؤقتة مع إسرائيل، التي جرت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية وبدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ومُددت الهدنة المؤقتة، التي كان مقرراً لها في البداية أربعة أيام، مرتين متتاليتين، الأولى ليومين والثانية مساء الأربعاء ومددت ليوم إضافي.

وتسير الهدنة وفق شروط موحدة وهي وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى بمعدل يومي هو 10 من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ولا يشمل هذا العدد الأجانب الذين تقرر حماس الإفراج عنهم خارج بنود الاتفاق.

كما تنص الهدنة علي تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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