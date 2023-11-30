أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أن الصليب الأحمر الدولي أبلغه بتسلمه محتجزتين إسرائيليتين في غزة، ونقلهما لاحقاً إلى قوة قرب حدود القطاع.

وقال الجيش في تصريح مكتوب: "وفق المعلومات المقدمة من الصليب الأحمر فقد تسلمت المنظمة مختطفتَين إسرائيليتَين وهما في طريقهما إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "في الساعات المقبلة يتوقع نقل مختطَفين إسرائيليين آخرين إلى الصليب الأحمر".

وزاد الجيش في تصريحه أن "الصليب الأحمر نقل الإسرائيليتَين، إلى قوة إسرائيلية قرب حدود (قطاع) غزة".

وأطلقت حماس سراح المحتجزتَين في اليوم السابع من الهدنة الإنسانية المؤقتة مع إسرائيل، التي جرت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية وبدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ومُددت الهدنة المؤقتة، التي كان مقرراً لها في البداية أربعة أيام، مرتين متتاليتين، الأولى ليومين والثانية مساء الأربعاء ومددت ليوم إضافي.

وتسير الهدنة وفق شروط موحدة وهي وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى بمعدل يومي هو 10 من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ولا يشمل هذا العدد الأجانب الذين تقرر حماس الإفراج عنهم خارج بنود الاتفاق.

كما تنص الهدنة علي تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب.