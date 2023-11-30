سياسة
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موسكو تعرب عن امتنانها لقيادة حماس بعد إطلاق سراح محتجزتَين روسيتَين
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن بلادها ممتنة لقيادة حماس بعد إطلاق سراح محتجزتين روسيتين دون التقيد بالشروط المتفق عليها مع إسرائيل.
موسكو تعرب عن امتنانها لقيادة حماس بعد إطلاق سراح محتجزتَين روسيتَين
موسكو تعرب عن امتنانها لقيادة حماس بعد إطلاق سراح محتجزتَين روسيتَين / صورة: AFP
30 نوفمبر 2023

أعربت الخارجية الروسية عن امتنانها لقيادة حركة "حماس" بعد إطلاق سراح محتجزتين روسيتين، أمس الأربعاء.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان الخميس، إلى منح المواطنتين الروسيتين فرصة العودة إلى منزليهما دون التقيد بتنفيذ الشروط المتفق عليها بين إسرائيل وحماس.

وقالت زاخاروفا: "نحن ممتنون لقيادة حماس لاستجابتهم بشكل إيجابي لدعواتنا العاجلة. نواصل سعينا من أجل إطلاق سراح الروس المتبقين في قطاع غزة فوراً".

وأمس الأربعاء أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لـ"حماس" إطلاق سراح محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية، ورداً على جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلنَ مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، ومن بين بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من عدوان مدمّر تشنه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ الجمعة الماضية وعلى مدار 6 أيام تسلمت إسرائيل 70 محتجزاً من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 210 فلسطينيين من الأسرى النساء والأطفال أيضاً في سجون إسرائيل بموجب صفقة التبادل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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