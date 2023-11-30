وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوعان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس في زيارة رسمية.

وكان في استقبال الرئيس أردوغان لدى وصوله مطار دبي الدولي، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة منصور بن زايد آل نهيان.

ويرافق الرئيس التركي، عقيلته أمينة أردوغان، ووزيرا البيئة والتحضر وتغير المناخ محمد أوزهاسكي، والنقل والبنية التحتية عبدالقادر أورال أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس عاكف تشاغاطاي قليتش.

ويشارك أردوغان في القمة العالمية للعمل المناخي التي ستعقد في دبي ضمن نطاق المؤتمر الـ28 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، ومن المتوقع أن يعقد اجتماعات ثنائية مع رؤساء دول وحكومات بعض البلدان.

ومن المقرر خلال القمة تبادل وجهات النظر على مستوى الزعماء حول قضايا مختلفة مثل الطاقة والغذاء والصحة والمشكلات البيئية، وفي مقدمتها سياسات مكافحة التغير المناخي.