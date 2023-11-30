قالت منظمة "أطباء بلا حدود" الخميس إن الحرب في غزة لا تستهدف حركة حماس فحسب بل تطول القطاع بأكمله، مؤكدة أنه "لا مبرر للعنف وحرمان الناس من احتياجاتهم".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس المنظمة كريستوس كريستو، بالعاصمة الأردنية عمان، تحدث خلاله عن الأوضاع في قطاع غزة.

وقال كريستو: "منذ بدء الحرب على غزة، فرضت إسرائيل حصاراً كاملاً، ولا مبرر لحرمان الناس من احتياجاتهم".

وأضاف: "7 أسابيع والقوات الإسرائيلية تقتل الأطفال والعائلات. حاولوا الهروب ووجدوا أنه لا يوجد مكان آمن".

وفي سياق متصل قال كريستو في لقاء مع TRT عربي إن العالم خلال الأسابيع الماضية شهد هجمات إسرائيل على المستشفيات والمنشآت الصحية والطواقم الطبية، مؤكداً أنه "لا مبرر أبداً لاستهداف المنشآت الصحية، وعلى الجميع أن يتذكر أهمية احترام قوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي".

وأشار رئيس "أطباء بلا حدود"، إلى أن "هذه الحرب ليست فقط ضد حماس، وإنما ضد كل غزة. الهدنة ووقف إطلاق النار هما من أجل حماية المدنيين، ولكنهم يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية".

وبيّن أن الوضع في غزة "كارثي"، لافتاً إلى أن "المستشفيات لا تعمل، والهجمات دمرت المرافق الصحية".

وقال: "شهدنا الهجمات (الإسرائيلية) على المستشفيات والطواقم الطبية (في غزة) وخسرنا بعض زملائنا هناك".

وأكد أنه: "لا مبرر أبداً لاستهداف المنشآت الصحية. ونريد تذكير الجميع بأهمية احترام قوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي".

وتابع كريستو: "لا يوجد أي تبرير أخلاقي ولا قانوني للعنف ضد المدنيين"، داعياً إلى "وقف دائم لإطلاق النار".

واستضافت عمان في وقت سابق الخميس، اجتماعاً تنسيقياً لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وممثلي دول عربية وأجنبية.

ونتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خرج 26 مستشفى و55 مركزاً صحياً عن الخدمة، بينما استُهدفت 56 سيارة إسعاف وخرجت عشرات أخرى عن الخدمة بسبب نفاد الوقود، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حرباً مدمرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وبوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلنَ مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، ومن بين بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من عدوان مدمّر تشنه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.