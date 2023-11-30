صرح جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تؤيد وقفاً دائماً لإطلاق النار في قطاع غزة، لكنها تريد تمديد الهدنة الإنسانية.

وقال كيربي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الخميس: "لا نؤيد وقفاً دائماً لإطلاق النار في غزة، ولكن نريد رؤية الهدنة الإنسانية تمتد إلى 8 و9 و10 أيام وأكثر".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الهجوم المسلح على الإسرائيليين عند مدخل القدس الغربية سيؤثر على "الهدنة الإنسانية" في غزة، قال كيربي: "لا أعتقد أن العنف المعني سيكون له أي تأثير على تمديد الاتفاق".

وذكر أن إسرائيل وحماس يجب أن تتفقا في نهاية المطاف على معايير تمديد هذا الاتفاق.

وأعلن كيربي أن الولايات المتحدة ستدعم تمديد "الهدنة الإنسانية"، وأنها تعمل جاهدة لتمديدها.

وأوضح أنه "لا ينبغي تجاهل العمل الميداني الذي أنجِزَ خلال آخر أسبوع لتوصيل مزيد من الغذاء والماء والدواء والوقود لشعب غزة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وبوساطة قطرية-مصرية-أمريكية بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، هدنة مؤقتة لـ4 أيام جرى تمديدها يومين إضافيين، ثم يوماً واحداً، ومن بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع.