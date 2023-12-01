استُشهد 32 فلسطينياً وأُصيبَ عدد آخر إثر استئناف القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة صباح الجمعة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 4 فلسطينيين استُشهدوا وأُصيبَ عدد آخر بقصف بالطائرات الحربية استهدف منزلاً بمدينة رفح جنوبي القطاع.

كما استُشهد فلسطيني وأُصيبَ 4 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع.

وفي جنوبي القطاع استُشهد مواطن وأُصيبَ آخرون إثر قصف للاحتلال استهدف منزلاً في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس.

وعند الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في غزة، بعدما لم يُعلِن أيّ الجانبين اتفاقاً لتمديدها.

وفي الساعة التي سبقت انتهاء الهدنة، قالت إسرائيل إنها اعترضت صاروخاً أُطلق من غزة، وأفادت وسائل إعلام تابعة لحماس بسماع أصوات انفجارات وإطلاق نار في القطاع.

وأفاد مراسل TRT عربي من غزة بانتهاء الهدنة الإنسانية التي استمرت 7 أيام، مشيراً إلى أنه "وفق المعطيات الميدانية فإننا أقرب إلى عودة جولات القتال بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل".

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صرّح بأنه اتُّخذ قرار بتفعيل العمليات العسكرية ضد حماس.

وذكر أن الطائرات الإسرائيلية بدأت تحلق في أجواء قطاع غزة، فيما أطلقت الدبابات والزوارق البحرية قذائف تجاه مناطق شمال القطاع.

وأضاف مراسلنا أن الوسطاء فشلوا في تمديد الهدنة ليوم ثامن، فيما يعيش سكان القطاع ظروفاً إنسانية صعبة، إذ بات أكثر من 70% منهم نازحين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية بغزة أن "طائرات الاحتلال تُحلّق في أجواء غزة وآلياته تُطلق نيرانها شمال غربي القطاع".

وأبدت حركة حماس استعدادها الخميس لتمديد الهدنة في قطاع غزة بعد دعوة في هذا الاتجاه وجهها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال مصدر قريب من حماس لوكالة الصحافة الفرنسية: "الوسطاء يبذلون جهوداً قوية ومكثفة ومتواصلة حالياً من أجل يوم إضافي في الهدنة ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".

وسمحت الهدنة التي بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني وجرى تمديدها مرتين، بتبادل عشرات الأسرى المحتجزين في غزة بمئات السجناء الفلسطينيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتسلمت إسرائيل خلال الهدنة التي جرت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، 80 أسيراً من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 240 فلسطينياً من الأسرى النساء والأطفال أيضاً في سجون إسرائيل بموجب صفقة التبادل.

كما تنص الهدنة على تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع بما فيه محافظات الشمال، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوماً على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وأصابت أكثر من 5 آلاف وأسرت نحو 239.

فيما شنت إسرائيل حرباً مدمرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.