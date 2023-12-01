أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" الخميس، مقتل ما لا يقلّ عن 101 طفل فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع 2023.

و"أنقذوا الأطفال" منظمة بريطانية غير حكومية تُعنى بالدفاع عن حقوق الطفل حول العالم.

وذكرت المنظمة في بيان، أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذي قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين غير الشرعيين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصل إلى 63.

وأشار البيان إلى أن "تقارير الأمم المتحدة تُفيد بتهجير 388 طفلاً جراء هجمات وقيود المستوطنين خلال الفترة الأخيرة".

وحسب البيان فإن "الصراعات في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تسببت في إبعاد الأطفال عن المدارس، وحرمتهم الحصول على الاحتياجات والخدمات الأساسية".

وأضاف أن "مصادرة هواتف الأطفال الذين يحاولون المرور عبر نقاط التفتيش في الضفة الغربية واحتجاز نظام الاعتقال العسكري لهم بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، يثيران مخاوف خطيرة بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والخصوصية والحرمان من الحرية".

وأورد البيان تصريحاً لجيسون لي، مدير المنظمة في فلسطين، حذّر فيه من أن "أوضاع الأطفال في الضفة الغربية في تدهور، بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة".

ودعا لي القوات الإسرائيلية في هذا الإطار إلى "وقف استخدام القوة تجاه الأطفال".

وسبق أن أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال"، أن عدد الأطفال الذين قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة أعلى من إجمالي عدد الأطفال الذين قُتلوا في جميع مناطق الصراع في العالم منذ عام 2019.

وبوتيرة يومية، ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى 230 منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمّرة في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 2900 جريح، وفقاً لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية.