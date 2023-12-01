قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، إنها رفعت نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لتركيا من مستقر إلى إيجابي، مشيرة إلى أن التصنيف الائتماني لتركيا عند "B".

وأكدت الوكالة في بيان الخميس، إمكانية رفع تصنيف تركيا على المدى الطويل درجة واحدة، في حال تحسن ميزان المدفوعات أكثر، وازدياد احتياطيات النقد الأجنبي أسرع، وانخفاض الدولرة في الأشهر الـ12 المقبلة.

وأشارت إلى الزيادات في أسعار الفائدة التي أجراها البنك المركزي التركي، منذ يونيو/حزيران 2023، مع تأكيد انخفاض العجز المزدوج، وسط توقات أن ينمو الاقتصاد التركي بـ3.7% هذا العام، و2.4% في 2024.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي لأعلى مستوى على الإطلاق، بمقدار مليارين و25 مليون دولار، في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، ليبلغ 136.5 مليارات دولار.

وحسب بيانات المركزي التركي الخميس، ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك في الفترة المذكورة بمقدار 1.771 مليار دولار، ليبلغ 90 ملياراً و997 مليون دولار.