سياسة
2 دقيقة قراءة
"ستاندرد آند بورز" ترفع نظرتها المستقبلية لتصنيف تركيا من مستقر إلى إيجابي
رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لتركيا من مستقر إلى إيجابي، وسط توقعات بنمو الاقتصاد التركي بـ3.7% هذا العام، و2.4% في 2024.
"ستاندرد آند بورز" ترفع نظرتها المستقبلية لتصنيف تركيا من مستقر إلى إيجابي
"ستاندرد آند بورز" ترفع نظرتها المستقبلية لتصنيف اقتصاد تركيا / صورة أرشيفية / Others
1 ديسمبر 2023

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، إنها رفعت نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لتركيا من مستقر إلى إيجابي، مشيرة إلى أن التصنيف الائتماني لتركيا عند "B".

وأكدت الوكالة في بيان الخميس، إمكانية رفع تصنيف تركيا على المدى الطويل درجة واحدة، في حال تحسن ميزان المدفوعات أكثر، وازدياد احتياطيات النقد الأجنبي أسرع، وانخفاض الدولرة في الأشهر الـ12 المقبلة.

وأشارت إلى الزيادات في أسعار الفائدة التي أجراها البنك المركزي التركي، منذ يونيو/حزيران 2023، مع تأكيد انخفاض العجز المزدوج، وسط توقات أن ينمو الاقتصاد التركي بـ3.7% هذا العام، و2.4% في 2024.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي لأعلى مستوى على الإطلاق، بمقدار مليارين و25 مليون دولار، في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، ليبلغ 136.5 مليارات دولار.

وحسب بيانات المركزي التركي الخميس، ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك في الفترة المذكورة بمقدار 1.771 مليار دولار، ليبلغ 90 ملياراً و997 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us