سياسة
2 دقيقة قراءة
رغم استئناف القتال.. قطر تعلن استمرار المفاوضات بشأن الهدنة في غزة
يواصل الوسيطان القطري والمصري المفاوضات حول الهدنة في قطاع غزة رغم إعلان الاحتلال استئناف القتال. ونبهت الخارجية القطرية في بيان إلى أن "استمرار القصف على غزة يُعقِّد الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع".
رغم استئناف القتال.. قطر تعلن استمرار المفاوضات بشأن الهدنة في غزة
قطر: المفاوضات مستمرة لعودة الهدنة إلى غزة / صورة: AP
1 ديسمبر 2023

قالت وزارة الخارجية القطرية، الجمعة، إن "المفاوضات مستمرة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لعودة الهدنة في قطاع غزة".

وأعربت الخارجية في بيان لها، عقب استئناف الاحتلال القصف على غزة، عن أسفها "الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إثر انتهاء الهدنة دون التوصل لاتفاق على تمديدها".

وانتهت صباح الجمعة، هدنة مؤقتة في قطاع غزة أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وأكد البيان أن "المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة".

وشدد على "الالتزام مع شركاء الوساطة (مصر والولايات المتحدة) باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية ولن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم للعودة إلى التهدئة".

ونبهت الخارجية القطرية إلى أن "استمرار القصف على قطاع غزة يُعقّد الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع"، مطالبةً "المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف القتال".

وجددت قطر "إدانة استهداف المدنيين ومحاولات التهجير والنزوح القسري لمواطني غزة المحاصَرين" مطالبةً بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان تدفق قوافل الإغاثة دون عوائق".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في القطاع بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، إلى 32 شهيداً، وعشرات الجرحى.

وتشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us