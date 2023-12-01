أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 71 صحفياً.

وأفاد المكتب في بيان بـ"ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 71 صحفياً بعد استشهاد المصور الصحفي عبد الله درويش من قناة الأقصى الفضائية".

وتابع: "اغتيال الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين يهدف إلى طمس الحقيقة ومحاولة لإرهاب وتخويف الصحفيين لثنيهم عن أداء واجبهم في إطار تغييب الرواية الفلسطينية".

ومنذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة صباح الجمعة، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القطاع إلى 32 شهيداً، وعشرات الجرحى، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

كانت الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة قد بدأت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستمرت 7 أيام، شملت وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار وتبادل أسرى، بالإضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.