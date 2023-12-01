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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 71
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن عدد الشهداء الصحفيين جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، ارتفع إلى 71 صحفياً بعد استشهاد المصور الصحفي عبد الله درويش من قناة الأقصى الفضائية.
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 71
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 71 / صورة أرشيفية: AA
1 ديسمبر 2023

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 71 صحفياً.

وأفاد المكتب في بيان بـ"ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 71 صحفياً بعد استشهاد المصور الصحفي عبد الله درويش من قناة الأقصى الفضائية".

وتابع: "اغتيال الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين يهدف إلى طمس الحقيقة ومحاولة لإرهاب وتخويف الصحفيين لثنيهم عن أداء واجبهم في إطار تغييب الرواية الفلسطينية".

ومنذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة صباح الجمعة، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القطاع إلى 32 شهيداً، وعشرات الجرحى، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

كانت الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة قد بدأت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستمرت 7 أيام، شملت وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار وتبادل أسرى، بالإضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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