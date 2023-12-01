سياسة
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القدرة لـTRT عربي: الاحتلال يشن حرباً واضحة على المنظومة الصحية في غزة
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة لـTRT عربي، إن واقع مستشفيات شماليّ قطاع غزة مؤلم للغاية، فيما يشهد الجنوب نقصاً حادّاً في كل الإمكانات الطبية والوقود، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان يشن حرباً واضحة على المنظومة الصحية.
القدرة لـTRT عربي: الاحتلال يشن حرباً واضحة على المنظومة الصحية في غزة
المقالة "القدرة لـTRT عربي: الاحتلال يتّبع آلية في إدخال المساعدات إلى غزة من شأنها أن تبقي القطاع الصحي متدهوراً في القطاع / صورة: AP
1 ديسمبر 2023

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الجمعة، إن واقع مستشفيات شماليّ قطاع غزة مؤلم للغاية، والمنطقة الشمالية أصبحت مفتقرة تماماً إلى الخدمات الصحية، فيما يشهد الجنوب نقصاً حادّاً في كل الإمكانات الطبية والوقود.

وأضاف القدرة في تصريحات لـTRT عربي أن نقص المساعدات والوقود يهدد مستقبل الخدمات الصحية في القطاع، مطالباً بوصول مستشفيات ميدانية وفرق طبية من جميع الدول إلى غزة.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان يشن حرباً واضحة على المنظومة الصحية، مُخرِجاً 26 مستشفى وأكثر من 60 مركز رعاية أولية عن الخدمة، بعد استهداف 160 مؤسسة صحية مباشرة.

وذكر القدرة أن الاحتلال يتّبع آلية في إدخال المساعدات إلى غزة من شأنها أن تبقي القطاع الصحي متدهوراً في القطاع، إذ بلغت نسبة شَغْل الأسرّة 190 بالمئة.

وبيّن أن الاحتلال الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة يستهدف بكثافة الأحياء السكنية والمنازل المكتظة بالسكان، ما أسفر عن استشهاد 32 مواطناً وإصابة عشرات معظمهم أطفال ونساء حتى الآن، موضحاً أن جهود انتشال الأحياء والشهداء من تحت الأنقاض مستمرة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في القطاع منذ صباح اليوم إلى 32 شهيداً وعشرات الجرحى.

وصباح الجمعة، انتهت الهدنة المؤقتة في قطاع غزة التي أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية_ أمريكية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستمرت 7 أيام في القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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