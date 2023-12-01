سياسة
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الرئاسة الفلسطينية: ازدواجية المعايير الأمريكية لن تجلب الأمن والسلام لأحد
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة إن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية عدم إلزام إسرائيل بوقف الحرب على قطاع غزة، مؤكداً أن "عودة حلقة التدمير والعدوان وازدواجية المعايير الأمريكية لن تجلب الأمن والسلام لأحد".
الرئاسة الفلسطينية: ازدواجية المعايير الأمريكية لن تجلب الأمن والسلام لأحد
قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية لعدم إلزامها إسرائيل بوقف العدوان على غزة / صورة: AA Archive
1 ديسمبر 2023

حمّلت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، الإدارة الأمريكية مسؤولية عدم إلزام إسرائيل بوقف الحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال أبو ردينة إن "استئناف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتصاعُد جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين بالضفة، هو استمرار لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ومحاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف أن "هذه الجرائم لن تجلب الأمن ولن تحقق السلام لأحد في المنطقة، ويجب وقفها فوراً، وأنه لا حل إلا بالاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال".

كما حمَّل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتبعاتها الكارثية.

وتابع: "الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية لعدم إلزامها إسرائيل بوقف هذا العدوان".

ولفت إلى أن "عودة حلقة التدمير والعدوان وازدواجية المعايير الأمريكية لن تجلب الأمن والسلام لأحد".

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من دول العالم وشعوبها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني و"ترفض جرائم الإبادة والعقوبات الجماعية، وتطالب بزوال الاحتلال".

وصباح الجمعة، انتهت الهدنة الإنسانية المؤقتة في القطاع التي أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد القطاع، حيث استهدفت منذ الصباح مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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