سياسة
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حماس: الاحتلال الإسرائيلي رفض عروض تمديد الهدنة وكان ينوي استئناف العدوان
أعلنت حركة حماس أن إسرائيل رفضت كل العروض لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة،  مشيرة إلى أن إسرائيل كان لديها قرار مسبق باستئناف العدوان على القطاع.
حماس: الاحتلال الإسرائيلي رفض عروض تمديد الهدنة وكان ينوي استئناف العدوان
إسرائيل تستأنف الحرب على غزة وقتل المدنيين/ صورة: AA 
1 ديسمبر 2023

قالت حركة حماس إن إسرائيل رفضت كل عروضها لتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، "لأن لديها قراراً مسبقاً باستئناف العدوان".

جاء ذلك في بيان نشرته على منصة تليغرام، عقب استئناف الجيش الإسرائيلي حربه على غزة، وادعائه أن حماس "خرقت الهدنة" وأطلقت قذائف نحو الأراضي الإسرائيلية.

وحمل البيان إسرائيل "مسؤولية استئناف الحرب على قطاع غزة، بعد رفضها طوال الليل التعاطي مع كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين".

وأضاف: "جرت مفاوضات طوال الليل لتمديد الهدنة، عرضت خلالها الحركة تبادل الأسرى وكبار السن، كما عرضت تسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي".

وتابع: "كما عرضت تسليم جثامين عائلة بيباس والإفراج عن والدهم، ليتمكن من المشاركة في مراسم دفنهم، إضافة إلى تسليم اثنين من المحتجزين الإسرائيليين".

وأكد بيان حماس أن "الاحتلال رفض التعامل مع كل هذه العروض لأن لديه قراراً مسبقاً باستئناف العدوان الإجرامي".

وأكمل: "تتحمّل الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن، المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائم الحرب الصهيونية في قطاع غزة، بعد دعمها المطلق له، وبعد الضوء الأخضر الذي منحته إياه مجدداً عقب زيارة وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، للكيان بالأمس، وإعلانه نيّة الاحتلال استئناف العدوان، بموافقة أمريكية على الخطط الجديدة، والتي أودت بحياة العشرات من المدنيين والأطفال الأبرياء حتى اللحظة".

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فإن حصيلة الضحايا الفلسطينيين في القطاع من انتهاء الهدنة بلغت 109 شهداء ومئات الجرحى، معظمهم أطفال ونساء.

وانتهت عند الساعة (05:00 ت.غ) من صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت بوساطة قطرية-مصرية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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