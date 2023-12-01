للجمعة الثامنة على التوالي، شهدت عواصم عربية مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ووقفات احتجاجية منددة بالمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

ففي الأردن انطلقت مسيرة شعبية بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان، وصولاً إلى ساحة النخيل.

ونُظمت المسيرة بدعوة من الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي)، تحت عنوان: "لبيك يا غزة".

وشارك فيها آلاف الأردنيين ورفعوا شعارات: "فلسطين عربية ما تقبل قسمة اثنين" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى" وهتافات أخرى.

كما شهدت العاصمة القطرية الدوحة وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة.

وأفاد إعلام قطري، بأن الوقفة نُظمت بعد صلاة الجمعة أمام مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية.

وحسب مقاطع فيديو للوقفة متداولة بمنصة إكس، ردد المحتجون هتافات منددة بـ"العدوان الإسرائيلي"، وداعمة للمقاومة الفلسطينية.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تستمر الفاعليات والمسيرات التضامنية مع غزة والمنددة بالمجازر الإسرائيلية في عدة بلدان عربية.

وتتزامن مسيرات اليوم الجمعة مع انتهاء هدنة مؤقتة، واستئناف الهجمات الإسرائيلية التي أسقطت بعد ساعات قليلة من عودتها عشرات الشهداء والجرحى.