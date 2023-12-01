سياسة
2 دقيقة قراءة
مع انتهاء الهدنة.. مسيرات ووقفات تضامنية عربية دعماً لغزة
نُظمت في بلدان عربية الجمعة مسيرات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
مع انتهاء الهدنة.. مسيرات ووقفات تضامنية عربية دعماً لغزة
مسيرة تضامنية مع غزة في العاصمة الأردنية عمان / صورة: AA
1 ديسمبر 2023

للجمعة الثامنة على التوالي، شهدت عواصم عربية مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ووقفات احتجاجية منددة بالمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

ففي الأردن انطلقت مسيرة شعبية بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان، وصولاً إلى ساحة النخيل.

ونُظمت المسيرة بدعوة من الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي)، تحت عنوان: "لبيك يا غزة".

وشارك فيها آلاف الأردنيين ورفعوا شعارات: "فلسطين عربية ما تقبل قسمة اثنين" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى" وهتافات أخرى.

كما شهدت العاصمة القطرية الدوحة وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة.

وأفاد إعلام قطري، بأن الوقفة نُظمت بعد صلاة الجمعة أمام مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية.

وحسب مقاطع فيديو للوقفة متداولة بمنصة إكس، ردد المحتجون هتافات منددة بـ"العدوان الإسرائيلي"، وداعمة للمقاومة الفلسطينية.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تستمر الفاعليات والمسيرات التضامنية مع غزة والمنددة بالمجازر الإسرائيلية في عدة بلدان عربية.

وتتزامن مسيرات اليوم الجمعة مع انتهاء هدنة مؤقتة، واستئناف الهجمات الإسرائيلية التي أسقطت بعد ساعات قليلة من عودتها عشرات الشهداء والجرحى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us