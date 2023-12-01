سياسة
4 دقيقة قراءة
عقب عملية القدس.. جنود يقتلون مسلحاً إسرائيلياً ظناً أنه فلسطيني
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن جنوداً قتلوا مسلحاً إسرائيلياً بالقدس، ظناً منهم أنه فلسطيني، إثر عملية القدس التي نفذها شقيقان فلسطينيان وأودت بحياة عدد من الإسرائيليين الخميس. فيما أثار الحادث انتقادات لسياسة بن غفير لتسليحه المدنيين.
عقب عملية القدس.. جنود يقتلون مسلحاً إسرائيلياً ظناً أنه فلسطيني
هيئة البث الإسرائيلية تقول إن جنوداً بالجيش قتلوا مسلحاً إسرائيلياً بالقدس الغربية، لاعتقادهم أنه "فلسطيني". / صورة: AA
1 ديسمبر 2023

قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) الجمعة، إن جنوداً بالجيش قتلوا مسلحاً إسرائيلياً شاركهم صباح الخميس بقتل فلسطينيَين نفذا عملية إطلاق نار بالقدس الغربية، لاعتقادهم أنه "فلسطيني".

وأدت عملية إطلاق النار إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 12 بينهم 3 بجروح خطيرة، وكان بين القتلى إسرائيلي مسلح أرداه جنود إسرائيليون.

وقالت الهيئة إن يوفال دورون كاسلمان (38 عاماً) من بلدة مفسيرات تسيون غرب القدس، قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي بعد أن شارك في قتل الشقيقين الفلسطينيين مراد وإبراهيم نمر عندما نفذا عملية إطلاق النار أمس الخميس.

وأضافت: "صُنّف عن طريق الخطأ على أنه مسلح فلسطيني، وأطلق الجنود، الذين شاركوا أيضاً في قتل الفلسطينيين، النار عليه".

وأظهر فيديو مسجل، كاسلمان وهو يرفع يديه ويجلس على ركبتيه، بينما أطلق الجنود النار عليه اعتقاداً منهم أنه فلسطيني.

وذكرت الهيئة أن كاسلمان "أصيب بجروح خطيرة، وأُعلِنَ مساءً مقتله متأثراً بالجروح الناتجة عن إطلاق الجنود النار عليه".

ومساء الخميس، أعلنت الهيئة مقتل إسرائيلي رابع، ولكنها لم تشر وقتها إلى أنه قتل برصاص الجيش الإسرائيلي.

لكنها عادت وقالت الجمعة: "لاحظ كاسلمان الهجوم من الجانب الآخر من الطريق فيما كان يقود سيارته إلى العمل في المجمع الحكومي".

وأضافت: "أوقف سيارته وخرج لتحييد المهاجمين، قبل إطلاق الجنود النار عليه".

وذكرت عائلة الإسرائيلي القتيل أنه عمل محامياً في ديوان الخدمة المدنية.

ونقلت هيئة البث عن الجيش أن جهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية يواصلان التحقيق في الحادثة.

وعلّقت على ذلك بالقول: "هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي لم يفتح تحقيقاً".

وأضافت: "أخذت الشرطة إفادات مفتوحة من الجنود، استنتجوا منها أنهم اعتقدوا أنه إرهابي، وحتى الآن لا يوجد أي شبهة حادث جنائي".

وأثارت الحادثة انتقادات في الداخل الإسرائيلي ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يدعم تسليح المواطنين الإسرائيليين.

وكان بن غفير أشاد في تصريحات للصحفيين من موقع العملية الخميس، بالمسلح الذي أطلق النار على منفذي العملية، دون أن يذكر أنه أصيب برصاص الجيش، معتبراً أن ذلك يبرر سياسته بتوزيع السلاح على المواطنين.

لكن عضو الكنيست من حزب "هناك مستقبل" المعارض ميراف بن آري قالت في تغريدة، الجمعة: "تحدثت هذا الأسبوع في جلسة عامة بأن السلاح ليس حامياً فحسب، بل قاتلاً أيضاً، واستيقظنا هذا الصباح على هذه الأخبار الرهيبة حول وفاة يوفال كاسلمان".

وفيما اعتبرت أن كاسلمان "تصرف بشجاعة"، أضافت: "جلس ورفع يديه، لكن الجنود لا يبالون لأن هذا ما يسمعونه من منتخبيهم المخدوعين، وهذا ما يفهمونه".

وتابعت: "دفع يوفال حياته ثمناً ليس فقط بسبب السلوك السيئ للجنود في الميدان، ولكن بسبب مجموعة من الأشخاص عديمي الشخصية الذين جعلوهم يتصرفون بهذه الطريقة، دون حكم أو تفكير"، في إشارة إلى بن غفير.

أما عضو الكنيست من حزب العمل المعارض جلعاد كاريف، فكتب على إكس، الجمعة: "التعليمات وإجراءات فتح النار كانت مكتوبة بالدم".

وأضاف: "يشكل الموت الفظيع للبطل الراحل يوفال كاسلمان إشارة تحذير صارخة من استمرار هذا الخط الخطير الذي يقوده السياسيون المتطرفون والمشاكسون"، في انتقاد لسياسة بن غفير ومن يوافقه بتسليح المواطنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us