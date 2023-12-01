حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الجمعة، من أن الوضع الصحي بمدينة غزة وشمال القطاع "كارثي للغاية" نتيجة خروج المستشفيات الكبرى عن الخدمة بسبب الحرب الإسرائيلية.

وقال متحدث وزارة الصحة أشرف القدرة، في بيان: "الإمكانات الطبية والسريرية في غزة والشمال محدودة للغاية".

وأضاف: "المستشفيات الثلاثة المتبقية في غزة والشمال صغيرة وغير مؤهلة لاستقبال الأعداد الكبيرة من الجرحى".​​​​​​​

وأفادت بيانات صادرة عن المستشفيات العاملة في قطاع غزة، بأنها استقبلت حتى الساعة الثامنة من مساء الجمعة، جثامين 178 شهيداً، بالإضافة إلى 589 جريحاً.

في حين ذكرت مصادر محلية أن عدد الشهداء تجاوز الـ 200، وأن هناك شهداء لم يتم انتشالهم من تحت أنقاض المنازل في خان يونس ورفح.

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين حماس وإسرائيل، أنجزتها وساطة قطرية-مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد القطاع، واستهدفت منذ الصباح مناطق متفرقة شماله ووسطه وجنوبه، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وأكثر من 15 ألف شهيد من المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.