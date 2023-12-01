سياسة
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أردوغان يعقد لقاءات ثنائية على هامش قمة المناخ ويؤكد: نقف دائماً مع السلام
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رؤساء عدة دول وحكومات، على هامش قمة المناخ في دبي. وشدد على أهمية الدور الذي تبذله بلاده في سبيل إحياء السلام العالمي، والحفاظ على الأمن في المنطقة.
أردوغان يعقد لقاءات ثنائية على هامش قمة المناخ ويؤكد: نقف دائماً مع السلام
أردوغان يلتقي نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان / Others
1 ديسمبر 2023

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، سلسلة لقاءات ثنائية على هامش القمة العالمية للعمل المناخي في دبي، وأكد على سعي بلاده الدائم لإحلال السلام في العالم وإيجاد حل لأغلب الأزمات.

والتقى أردوغان كلّاً من نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الأوزبكي شوكت ميرزيوييف.

كما التقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الإقليمي الاسكتلندي حمزة يوسف.

وانعقدت اللقاءات على هامش القمة العالمية للعمل المناخي التي تنظم في إطار المؤتمر الـ28 للأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب 28)، المقامة في "مدينة إكسبو دبي".

ويناقش الزعماء في القمة قضايا مختلفة مثل الطاقة والغذاء والصحة والمشاكل البيئية، وفي مقدمتها سياسات مكافحة تغير المناخ.

وأعرب أردوغان لاحقاً في منشور عبر منصة إكس عن أمله في أن "تكون القمة العالمية للعمل المناخي التي عقدناها في دبي اليوم مفيدة للإنسانية جمعاء".

وأكد أن تركيا "وقفت دائماً إلى جانب السلام في جميع الأزمات وعملت على إيجاد حل على أساس العدالة والإنصاف".

ونوه بأنه: "نتعامل مع تغير المناخ من هذا المنظور".

وكشف عن خطة بلاده بتحقيق "هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2053".

وأوضح قائلاً: "زدنا حصة مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المركبة إلى 55%".

وتابع: "بهذا المعدل، نحتل المرتبة الخامسة في أوروبا والثانية عشرة على مستوى العالم"

وأضاف: "نحتل المركز الأول في أوروبا والرابع في العالم من حيث الطاقة الحرارية الأرضية المثبتة. كما نحتل المرتبة الثانية في أوروبا والتاسعة في العالم من حيث القدرة المركبة لمحطات الطاقة الكهرومائية".

وتابع "نخطط لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 69% في عام 2053".

وأضاف: "مع إطلاق مشروع ’صفر نفايات’ تحت رعاية زوجتي أمينة، سنزيد معدل استرداد النفايات إلى 60% في عام 2035".

إدانة العدوان الإسرائيلي

وانتهز الرئيس التركي مناسبة انعقاد قمة المناخ العالمية للتذكير بالأزمة الإنسانية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، في ظل القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال أردوغان: "فيما نتشارك وجهات نظرنا بشأن أزمة المناخ، لا يسعنا إلا أن نذكر الأزمة الإنسانية التي تحدث بجوارنا في الأراضي الفلسطينية".

وشدد على أن "فقدان أرواح أكثر من 16 ألف مدني فلسطيني بريء، معظمهم من الأطفال والنساء، نتيجة للهجمات الإسرائيلية لا يمكن تبريره نهائياً".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وأكثر من 15 ألف شهيد من المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وجدد أردوغان تأكيده أهمية "إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".

وتابع: "نحن، تركيا، على استعداد لتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بذلك".

واختتم رسالته قائلاً: "بهذه المناسبة أود أن أؤكد مرة أخرى أن ’العالم أكبر من خمسة"’، ومن الممكن إيجاد عالم أكثر عدلاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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