أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجمعة، عن قلقه البالغ من تجدد الاشتباكات في قطاع غزة، مؤكداً الحاجة الماسة إلى "إعلان وقف دائم لإطلاق النار، لأن النظام الصحي هناك أُصيب بالشلل".

وشدد غيبريسوس، في منشور عبر منصة إكس على أن "غزة لا تستطيع تحمل خسارة مزيد من المستشفيات أو أسرة المستشفيات".

وقال "توجد حاجة إلى وقف إطلاق نار (في غزة)، وقف دائم يقود إلى السلام".

من جانبه، قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبير مارديني، على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في دبي: "الناس على حافة الانهيار، المستشفيات على حافة الانهيار، وقطاع غزة بأكمله يواجه حالة خطيرة جداً".

وأضاف مارديني إن "استئناف الحرب يعيد سكان غزة إلى الكابوس المروع الذي عاشوه قبل سريان الهدنة"، متحدثاً عن "معاناتهم والدمار وخوفهم وقلقهم وظروفهم المعيشية الخطرة".

وتابع: "لا يوجد مكان آمن يذهب إليه المدنيون"، مشدداً على التحديات التي تواجهها المستشفيات والمنظمات الإنسانية.

وقال في السياق ذاته: "شاهدنا في المستشفيات التي تعمل فيها فرقنا خلال الأيام الماضية، وصول مئات الأشخاص المصابين بجروح خطيرة (...) تجاوز تدفّق الجرحى المصابين بجروح خطيرة القدرة الحقيقية للمستشفيات على استيعاب الجرحى وعلاجهم، لذلك فالتحدي هائل". وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، قال مارديني: "مع استئناف الحرب، من المرجح أن ينخفض حجم المساعدات (...) والأهم من ذلك هو أن المنظمات الإنسانية، مثل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وغيرها مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالات الأمم المتحدة، ستتراجع قدرتها على توصيل المساعدات إلى الناس".

وأضاف: "حتى الناس ستقل قدرتهم على الوصول إلى الأماكن التي يمكنهم تلقي المساعدات فيها".

"كارثة لأطفال غزة"

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "أسفه العميق" لاستئناف الحرب في القطاع، مبدياً أمله في تجديد الهدنة.

وقال عبر منصة إكس: "ما زلت آمل التمكن من تجديد الهدنة. استئناف العمليات العسكرية يظهر أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني فعلي".

كما أبدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أسفها لانتهاء الهدنة.

وأوضح الناطق باسم "اليونيسف" جيمس إلدر بأن "الوضع الإنساني في غزة خطر لدرجة أن أي شيء آخر غير السلام الدائم والمساعدات الطارئة على نطاق واسع سيعني كارثة لأطفال غزة".

وقال إلدر إن الحالة "المتردية" للصحة والغذاء والمياه والصرف الصحي في القطاع، تهدد بإحداث "كارثة ذات حجم لا مثيل له لأطفال غزة".

وأضاف أن "عدم التحرك يعطي الضوء الأخضر لقتل الأطفال"، معتبراً أنه من غير المسؤول التفكير بأن هجمات جديدة على الشعب في غزة قد تؤدي إلى أي شيء آخر سوى مذبحة".

وشدد على أنه "من المقلق جدا أن نسمع كيف تمكن البعض من التغاضي عن الوفيات المأسوية لهؤلاء الأطفال، والآن يبدو أنهم مرتاحون لوقوع الفظائع التي بدأت مجددا".

واعتبر إلدر أن "قبول التضحية بالأطفال في غزة استسلام للإنسانية (...) هذه فرصتنا الأخيرة قبل أن نخوض مرة أخرى في شرح سبب عدم وقف مأساة أخرى كان من الممكن تجنبها كلياً".

وقال إلدر إنه زار الأطفال في مستشفى ناصر بخان يونس في جنوب قطاع غزة مع استئناف القصف الإسرائيلي الجمعة.

وأضاف أنه خلال الهدنة "بدأت لمحات من الطفولة تعود شيئاً فشيئاً" إلى الأطفال المصابين والجرحى.

وتابع: "لكن مع بدء الانفجارات رأيت الخوف يعود والطفولة تتراجع".

وصباح الجمعة، انتهت هدنة بين حماس وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية-مصرية وأمريكية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع.

وفور انتهاء الهدنة، تجدد القصف الإسرائيلي على القطاع، مسفراً عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وأكثر من 15 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.