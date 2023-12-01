أدان رئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون أعمال العنف الإسرائيلية المتعمدة التي تنتهي بالموت تجاه الصحفيين، مؤكداً ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمجتمع الإعلامي فوراً واتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذه المذابح.

جاء ذلك في منشور لألطون على منصة إكس تعليقاً على استشهاد مصور وكالة الأناضول في غزة منتصر الصواف بسبب غارة إسرائيلية.

وأضاف ألطون " آلاف الأبرياء فقدوا أرواحهم في المذابح الإسرائيلية المستمرة منذ شهرين. ووجود 72 صحفياً كانوا يؤدون عملهم بين هؤلاء الأبرياء يظهر بوضوح أن إسرائيل تتعمد الاعتداء على حرية الناس في الوصول إلى المعلومات.

وقدم ألطون العزاء لأسرة الصحفي منتصر الصواف ولزملائه ولوكالة الأناضول للأنباء، متمنياً الرحمة للفقيد.