سياسة
2 دقيقة قراءة
ألطون: إسرائيل تمنع حرية الناس في الحصول على المعلومات باستهدافها الصحفيين
قال رئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن إسرائيل تتعمد استهداف حرية الناس في الحصول على المعلومات من خلال استهداف الصحفيين الذين يؤدون عملهم في غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل وقف المجازر الإسرائيلية.
ألطون: إسرائيل تمنع حرية الناس في الحصول على المعلومات باستهدافها الصحفيين
ألطون: إسرائيل تتعمد الاعتداء على حرية الناس في الحصول على المعلومات / صورة: AA
1 ديسمبر 2023

أدان رئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون أعمال العنف الإسرائيلية المتعمدة التي تنتهي بالموت تجاه الصحفيين، مؤكداً ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمجتمع الإعلامي فوراً واتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذه المذابح.

جاء ذلك في منشور لألطون على منصة إكس تعليقاً على استشهاد مصور وكالة الأناضول في غزة منتصر الصواف بسبب غارة إسرائيلية.

وأضاف ألطون " آلاف الأبرياء فقدوا أرواحهم في المذابح الإسرائيلية المستمرة منذ شهرين. ووجود 72 صحفياً كانوا يؤدون عملهم بين هؤلاء الأبرياء يظهر بوضوح أن إسرائيل تتعمد الاعتداء على حرية الناس في الوصول إلى المعلومات.

وقدم ألطون العزاء لأسرة الصحفي منتصر الصواف ولزملائه ولوكالة الأناضول للأنباء، متمنياً الرحمة للفقيد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us