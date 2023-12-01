أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الجمعة، ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 73، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، من مستشفى شهداء الأقصى.

وأفاد الثوابتة بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 73 صحفياً.

وأوضح أن "3 صحفيين استشهدوا اليوم ليضافوا إلى أكثر من 15 ألف شهيد ارتقوا قبل إعلان اتفاق الهدنة الإنسانية".

وأردف: "لا يزال نحو 6500 مفقودٍ إما تحت الأنقاض وإما أن مصيرهم لا يزال مجهولاً".

ولفت الثوابتة إلى "وقوع عشرات الإصابات اليوم، التي تضاف إلى نحو 37 ألف إصابة".

وأضاف أن "6150 طفلاً من بين الشهداء الذين سقطوا في القصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأشار الثوابتة، إلى أن "من بين الشهداء أكثر من 4 آلاف امرأة".