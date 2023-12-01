سياسة
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غزة.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 73 جراء القصف الإسرائيلي
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن عدد الصحفيين الشهداء ارتفع إلى 73، بعد استشهاد ثلاثة اليوم الجمعة، جراء استئناف القصف الإسرائيلي على القطاع بعد انتهاء الهدنة المؤقتة.
غزة.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 73 جراء القصف الإسرائيلي
عدد الصحفيين الشهداء في غزة يرتفع إلى 73 / صورة: AA
1 ديسمبر 2023

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الجمعة، ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 73، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، من مستشفى شهداء الأقصى.

وأفاد الثوابتة بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 73 صحفياً.

وأوضح أن "3 صحفيين استشهدوا اليوم ليضافوا إلى أكثر من 15 ألف شهيد ارتقوا قبل إعلان اتفاق الهدنة الإنسانية".

وأردف: "لا يزال نحو 6500 مفقودٍ إما تحت الأنقاض وإما أن مصيرهم لا يزال مجهولاً".

ولفت الثوابتة إلى "وقوع عشرات الإصابات اليوم، التي تضاف إلى نحو 37 ألف إصابة".

وأضاف أن "6150 طفلاً من بين الشهداء الذين سقطوا في القصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأشار الثوابتة، إلى أن "من بين الشهداء أكثر من 4 آلاف امرأة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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