سياسة
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الجيش الإسرائيلي وحزب الله يتبادلان القصف على الحدود اللبنانية الجنوبية
أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع لحزب الله اللبناني، رداً على استهداف جنود إسرائيليين بالقرب من موقع عسكري على الحدود الجنوبية.
الجيش الإسرائيلي وحزب الله يتبادلان القصف على الحدود اللبنانية الجنوبية
إسرائيل تستهدف مواقع لحزب الله جنوب لبنان / Others
1 ديسمبر 2023

قصف الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة مواقع لحزب الله في الأراضي اللبنانية، رداً على استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود الجنوبية.

وقال الجيش في بيان: "قصف الجيش الإسرائيلي بنى تحتية لمنظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية بالطائرات والمروحيات القتالية ونيران المدفعية، رداً على عمليات إطلاق القذائف باتجاه أراضي دولة إسرائيل نهار اليوم (الجمعة)".

وأضاف: "أغارت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي على مجموعة كانت تهمّ بإطلاق نار في منطقة مالكيا (قرية بجنوب لبنان) باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه "جرى تفعيل إنذار حول تسلل طائرة معادية إلى المنطقة الحدودية مع لبنان"، دون مزيد من المعلومات.

وكانت صافرات الإنذار دوت في مستوطنات إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت تجمعات لجنود إسرائيليين، في عدة مواقع عسكرية إسرائيلية، مقابل الحدود اللبنانية الجنوبية، وحققوا في بعضها إصابات مباشرة.

وشهدت مناطق الحدود الجنوبية اللبنانية حالة من الترقب والهدوء الحذر، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي منذ إعلان الهدنة بين حماس وإسرائيل، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم .

وفور انتهاء الهدنة صباح الجمعة استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد القطاع، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشهد القطاع حرباً مدمرة خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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