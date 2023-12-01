سياسة
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الدفاع التركية تعلن  تدمير 16 موقعاً للإرهابيين شمالي العراق
قالت وزارة الدفاع التركية إنها دمّرت 16 موقعاً للإرهابيين شمالي العراق، بينها مغارات ومخابئ ومستودعات يُعتقد أنها تضم إرهابيين بمستويات قيادية.
الدفاع التركية تعلن  تدمير 16 موقعاً للإرهابيين شمالي العراق
الدفاع التركية: تدمير 16 موقعاً للإرهابيين شمالي العراق / صورة: AA
1 ديسمبر 2023

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تدمير 16 موقعاً لتنظيم PKK الإرهابي في عملية جوية على عدة مناطق شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن العملية شنتها القوات التركية بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وبحسب البيان، فإن هدف العملية هو القضاء على خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف تركيا وقواتها انطلاقاً من شمال العراق، عبر تحييد إرهابيي تنظيم PKK والعناصر الإرهابية الأخرى، وضمان أمن الحدود.

وأشار إلى أن القوات التركية نفذت الخميس غارات جوية في 18.30 بالتوقيت المحلي (13.30 ت.غ) على مواقع الإرهابيين في مناطق "كاره" و"متينا" و"هاكروك" و"قنديل" شمالي العراق.

وكشف أن الغارات أسفرت عن تدمير 16 موقعاً لتنظيم "PKK" الانفصالي بينها مغارات ومخابئ ومستودعات ويعتقد أنها تضم إرهابيين بمستويات قيادية.

وأوضح أن الغارات أدت أيضاً إلى تحييد العديد من الإرهابيين باستخدام أكبر قدر ممكن من الذخائر المنتجة بإمكانات محلية ووطنية.

وشدّد البيان على أن الجيش التركي سيواصل بكل عزيمة وإصرار جهوده في مكافحة الإرهاب من أجل ضمان أمن البلاد والمواطنين حتى تحييد آخر إرهابي.

وأكد أن القوات التركية اتخذت خلال الغارات التدابير اللازمة كافة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة.

و"PKK" تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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