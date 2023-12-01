سياسة
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أمينة أردوغان تدعو إلى تنفيذ خطة مناخ عادلة لإنقاذ العالم
دعت عقيلة الرئيس التركي، خلال لقائها بـ"سفراء المناخ الشباب" في دبي، إلى تنفيذ خطة مناخ لإنقاذ العالم وعدم ترك عالم ملوث بالإبادة الجماعية للأجيال القادمة.
أمينة أردوغان تدعو إلى تنفيذ خطة مناخ عادلة لإنقاذ العالم
أمينة أردوغان مع "سفراء المناخ الشباب" في قمة المناخ بدبي / صورة: AA
1 ديسمبر 2023

التقت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، الجمعة، "سفراء المناخ الشباب"، خلال فاعلية "محادثات المناخ من أجل مستقبل أخضر"، بمدينة دبي، وتطرقت خلال اللقاء إلى ما يعانيه المدنيون الأبرياء في قطاع غزة.

ودعت عقيلة الرئيس التركي إلى "تنفيذ خطة عمل عادلة للمناخ، لإقناع إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بالانضمام إلى هذا النضال العالمي".

وأضافت "أود التأكيد أنه ليس من حقنا أن نترك للأجيال القادمة عالماً ملوثاً بالإبادة الجماعية".

وقالت "بينما يُقتل طفل كل 10 دقائق في غزة، فهل يمكن لدعوتنا من أجل العدالة بين الأجيال أن تجد استجابة؟".

وصباح الجمعة، انتهت الهدنة المؤقتة في قطاع غزة التي أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستمرت 7 أيام في القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمِّرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشددت أمينة أردوغان، على أن "إنقاذ عالم، يطبق فيه القانون الدولي والقيم الإنسانية على البشرية جمعاء بغض النظر عن الدين أو اللغة أو العرق أو الإثنية، سيكون أمراً يستحق".

وشارك في الفاعلية وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغيّر المناخي التركي محمد أوزهسكي، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف، ومليسا سانتوكهي-سيناتشري، عقيلة رئيس دولة سورينام، وملكة ماليزيا ‏"تونكو عزيزة أمينة ميمونة اسكندرية"، ورئيس وقف "صفر نفايات" صمد أغرباش.

وفي إطار منفصل، التقت أمينة أردوغان، مع والدة رئيس دولة الإمارات الشيخة فاطمة بن مبارك.

كما زارت الجناح الذي افتتحته دائرة الاتصال بالرئاسة، في إطار المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغيّر المناخ "كوب 28".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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