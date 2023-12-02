أعلنت وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، تنفيذ إسرائيل هجوماً بالصواريخ على أهداف في محيط العاصمة دمشق فجر السبت.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصدر عسكري لم تسمه: "نحو الساعة 01.35 (22:35 تغ) من فجر اليوم (السبت) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر أن الوسائط الدفاعية الجوية "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن "بعض الخسائر المادية".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على ما أوردته سانا.

وتنفذ إسرائيل، من حين لآخر، هجمات وقصفاً على أهداف في سوريا رداً على ما تقول إنها هجمات ضدها انطلاقاً من الأراضي السورية وتتهم جماعات موالية لإيران بالوقوف خلفها.