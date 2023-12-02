سياسة
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كوريا الشمالية تهدد باستهداف أقمار التجسس الأمريكية وإخراجها عن الخدمة
هددت كوريا الشمالية باستهداف أقمار التجسس الأمريكية في حال تدخلت الولايات المتحدة في عمليات الأقمار الصناعية التابعة لبيونغ يانع، وذلك بعد أسبوع من إطلاقها قمراً صناعياً لأغراض التجسس التقط صوراً لمواقع عسكرية أمريكية ومواقع في كوريا الجنوبية.
كوريا الشمالية تهدد باستهداف أقمار التجسس الأمريكية وإخراجها عن الخدمة
كيم جونغ أون وهو يتحدث خلال اجتماع لحزب العمال الكوري / صورة: AFP
2 ديسمبر 2023

هددت كوريا الشمالية السبت بتدمير أقمار التجسس الأمريكية إذا حاولت واشنطن شن "أي هجوم" يستهدف قمرها الصناعي الموجود في المدار منذ عشرة أيام.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية إن الوزارة ستعتبر مثل هذه الخطوة "إعلان حرب"، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وجاء البيان بعد تصريح لمسؤولة أمريكية قالت إن واشنطن "يمكن أن تحرم الخصم من القدرات الفضائية والفضائية المضادة باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل التي لا رجعة فيها"، في إشارة إلى إطلاق كوريا الشمالية قمراً صناعياً للتجسس بنجاح في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت المتحدثة باسم قيادة الفضاء الأمريكية شيريل كلينكل لإذاعة آسيا الحرة هذا الأسبوع، إن الجيش الأمريكي يمكن أن يقوض "فاعلية وفتك القوى المعادية في جميع المجالات".

والسبت، هددت بيونغ يانغ بتدمير أقمار تجسس أمريكية إذا حاولت واشنطن "انتهاك المجالات المشروعة" لكوريا الشمالية، في إشارة إلى برنامجها للأقمار الصناعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية إنه إذا حاولت الولايات المتحدة انتهاك حقوق بلاده الفضائية، فإنها "ستفكر في اتخاذ إجراءات استجابة للدفاع عن النفس لتقويض أو تدمير جدوى أقمار التجسس الأمريكية".

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء تجارب باستخدام التكنولوجيا البالستية، ويقول محللون إن بين قدرات الإطلاق الفضائية وتطوير الصواريخ البالستية تداخلاً تكنولوجياً كبيراً.

ويرى خبراء إن وضع قمر صناعي للاستطلاع في المدار من شأنه أن يحسّن قدرات كوريا الشمالية على جمع المعلومات الاستخبارية، وبخاصة فوق كوريا الجنوبية، ويوفر بيانات مهمة في أي صراع عسكري.

ومذ أطلقت كوريا الشمالية قمرها "ماليغيونغ-1" الأسبوع الماضي، قالت بيونغ يانغ إنها تمكنت من مراقبة مواقع رئيسية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، لم تنشر أي صور.

وكانت تلك المحاولة الثالثة لكوريا الشمالية لوضع قمر صناعي عسكري للتجسس في المدار بعد عمليتين فاشلتين في مايو/أيار وأغسطس/آب.

وتقول سيول إن كوريا الشمالية تلقت مساعدة فنية من موسكو، مقابل تزويدها بأسلحة لاستخدامها في الحرب الروسية مع أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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