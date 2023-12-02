دوت صافرات الإنذار في مستوطنات بمنطقة غلاف غزة صباح السبت، بعد إطلاق رشقة صاروخية من القطاع، حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي على حسابها بمنصة إكس: "بعد نحو 9 ساعات من الهدوء، دوت صافرات الإنذار بغلاف غزة".

فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنتي "حوليت" و"سوفا" بغلاف غزة، دون تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وفجر السبت، نفّذت طائرات وبوارج حربية إسرائيلية هجوماً عنيفاً على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ومدينة دير البلح وسطه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر محلية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات عنيفة على مدينة خان يونس.

وأضافت الوكالة (رسمية) أن الهجمات أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات، بينهم أطفال ونساء، دون ذكر رقم محدد.

كما فتحت بوارج حربية إسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة على المناطق الساحلية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأسقطت عشرات القنابل المضيئة في سماء المدينة.

وتنفذ الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية على إسرائيل "رداً على استهداف المدنيين" في قطاع غزة.

وصباح أمس الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية إذ استهدفت مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط 178 شهيداً و589 جريحاً حتى مساء الجمعة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وجاءت الهدنة بعد حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.