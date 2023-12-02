سياسة
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الصحة العالمية تدعو إلى ضمان إيصال المساعدة المنقِذة للحياة في غزة
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ضرورة وقف الأعمال العدائية في غزة كي تتمكن المنظمة وشركاؤها من الاستمرار في توزيع المساعدات الطبية التي تمس الحاجة إليها، داعياً إلى استئناف شحن الإمدادات الأساسية إلى غزة بشكل عاجل.
الصحة العالمية تدعو إلى ضمان إيصال المساعدة المنقِذة للحياة في غزة
فلسطينيون يسيرون نحو مناطق أكثر أماناً بعد استئناف الغارات الإسرائيلية على رفح في جنوب قطاع غزة / صورة: AFP
2 ديسمبر 2023

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن شحن الإمدادات الأساسية إلى غزة يجب أن يُستأنف بشكل عاجل.

وأوضح في منشور على حسابه بموقع إكس، أنه "يجب استئناف تسليم الإمدادات الأساسية إلى غزة بشكل عاجل وإعادتها إلى المستويات التي جرى التوصل إليها خلال وقف إطلاق النار الأخير على الأقل، ولكن توجد حاجة إلى أكثر من ذلك بكثير".

وشدد غيبريسوس على أن المدنيين في غزة بحاجة إلى الحماية والغذاء والمياه النظيفة والمأوى والصرف الصحي والدواء.

وأشار أن المصابين يحتاجون إلى رعاية منقذة للحياة، ويحتاج العاملون في مجال الرعاية الصحية إلى الحماية والإمدادات لتقديم الخدمة.

وأردف: "كما حذرنا مراراً، فإن الاكتظاظ الناجم عن النزوح الجماعي للسكان والظروف المعيشية غير الآمنة يزيدان خطر الإصابة بالأمراض".

وأكد مدير عام "الصحة العالمية" ضرورة إنهاء العنف وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين وإنهاء الحصار على غزة.

وصباح أمس الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية-مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية إذ استهدفت مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط 178 شهيداً و589 جريحاً حتى مساء الجمعة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وجاءت الهدنة بعد حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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