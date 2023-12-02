سياسة
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الجيش الإسرائيلي يدعو سكاناً في شمال غزة إلى إخلاء منازلهم تمهيداً لقصفها
دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مدينة جباليا وأحياء الشجاعية والزيتون والبلدة القديمة شمالي قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم فوراً تمهيداً لقصفها.
الجيش الإسرائيلي يدعو سكاناً في شمال غزة إلى إخلاء منازلهم تمهيداً لقصفها
تمهيداً للقصف.. الجيش الإسرائيلي يدعو سكان شمال قطاع غزة للإخلاء. / صورة: AP
2 ديسمبر 2023

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت، سكان عدة مناطق شمالي قطاع غزة إلى إخلائها تمهيداً لقصفها.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، نشره بحسابه على منصة إكس.

وقال أدرعي: "سكان قطاع غزة، استأنف الجيش الإسرائيلي العمل بقوة ضد حماس في قطاع غزة".

وطالب "سكان مدينة جباليا (المقيمين في البلوكات: 1772، 1808، 1811، 961، 963، 760) وأحياء الشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة إلى إخلاء منازلهم فوراً عبر محوري حيفا وخليل الوزير، والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حيي الدرج وتفاح وغرب مدينة غزة".

وفي وقت سابق من صباح السبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طيرانه الحربي هاجم الليلة الماضية أكثر من 50 هدفاً في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف في بيان نشره على إكس: "كما نفذت القوات البحرية عمليات هجومية مركزة في مرسى خان يونس ودير البلح، وهاجمت أهدافاً عسكرية تابعة لحماس وبنيتها التحتية البحرية".

ومنذ انتهاء الهدنة واستئناف الحرب الإسرائيلية، هاجم الجيش ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفق نص البيان.

وصباح أمس الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية-مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية إذ استهدفت مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط 178 شهيداً و589 جريحاً حتى مساء الجمعة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وجاءت الهدنة بعد حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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