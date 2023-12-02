سياسة
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الجيش الإسرائيلي يقصف جنوبي لبنان.. وحزب الله يردّ
تبادلت القوات الإسرائيلية ومسلحو جماعة حزب الله اللبنانية إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان في اليوم الثاني من تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد انهيار الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل.
الجيش الإسرائيلي يقصف جنوبي لبنان.. وحزب الله يردّ
إسرائيل تقصف جنوب لبنان في اليوم الثاني من تجدد العدوان على غزة. / صورة: AA
2 ديسمبر 2023

تبادلت القوات الإسرائيلية ومسلحو جماعة حزب الله اللبنانية إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان اليوم السبت في اليوم الثاني من تجدد العنف في قطاع غزة بعد انهيار الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال حزب الله في بيان إن أحد مقاتليه قُتل لكنه لم يحدد متى. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن ثلاثة أشخاص قُتلوا في جنوب لبنان جرّاء قصف إسرائيلي أمس الجمعة. وقال حزب الله إنّ اثنين منهم من مقاتليه.

وذكر حزب الله أيضاً أنه أطلق قذائف على موقع إسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّ قذيفتَي هاون أُطلقتا من لبنان سقطتا في منطقتين مفتوحتين في شومراه على الجانب المقابل من الحدود من بلدة مروحين بجنوب لبنان. وأضاف الجيش أنه رد بمهاجمة موقع الإطلاق وأماكن أخرى في جنوب لبنان.

وقال متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لرويترز في وقت سابق اليوم إنّ قصفاً إسرائيلياً أصاب مكاناً قريباً من مقر القوة بالقرب من بلدة الناقورة الساحلية وحول بلدة رميش الحدودية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ قصفاً قرب الناقورة بعد رصد "نشاط غير عادي" في المنطقة.

ورصدت قوات اليونيفيل أيضاً إطلاق نار عند الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش ) من منطقة طير حرفا، التي تبعد ميلاً تقريباً من الحدود باتجاه إسرائيل.

وفي أعقاب اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، شن حزب الله هجمات صاروخية شبه يومية على مواقع إسرائيلية على الحدود، فيما شنت إسرائيل قصفاً جوياً ومدفعياً على جنوب لبنان، لكن الحدود كانت هادئة إلى حد كبير خلال الهدنة التي استمرت أسبوعاً في حرب غزة.

وقُتل ما يزيد قليلاً على 100 شخص في لبنان خلال العنف، 83 منهم من مقاتلي حزب الله. وفرَّ عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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