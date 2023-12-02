دخلت السبت 55 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال وائل أبو محسن، مدير إعلام الجانب الفلسطيني من معبر رفح: "منذ صباح السبت، دخلت 55 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية قطاعَ غزة".

‎بدوره، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني ‏استلام طواقمه، السبت، 50 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح.

وقال في منشور على منصة فيسبوك: "استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم (السبت) 50 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح محملة بالمساعدات الإنسانية. وتحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية".

ومساء الجمعة، أبلغت إسرائيل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني منعها دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بدءاً من الجمعة وحتى إشعار آخر.

وتمارس عدة دول وهيئات أممية ودولية ضغوطات على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني أوضاعاً إنسانية كارثية.

وصباح الجمعة، انتهت الهدنة المؤقتة في قطاع غزة التي أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستمرت 7 أيام في القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمِّرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.