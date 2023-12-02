يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات جوية وبحرية وأرضية مكثفة على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي منذ انتهاء الهدنة مع حركة حماس، وأعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، السبت، عن انتشال وإنقاذ أكثر من 300 مواطن فلسطيني، بينهم شهداء وجرحى، جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال الجهاز في بيان: "طيران الاحتلال يستهدف مربعاً سكنياً مأهولاً بالسكان في حي الشجاعية، وطواقمنا تعمل على انتشال وإنقاذ أكثر من 300 مواطن ما بين شهيد ومصاب".

وتسبب القصف الإسرائيلي بدمار واسع في المنطقة السكنية التي جرى استهدافها.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أعلنت استشهاد أكثر من 100 شهيد، ظهر السبت، في مجزرة جديدة، ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جباليا وسط قطاع غزة.

وأفادت وفا بأن نحو 100 مواطن استُشهدوا جراء قصف صاروخي استهدف بناية سكنية تعود إلى عائلة آل عبيد وهدمها على رؤوس ساكنيها في مخيم جباليا، وأصيب العشرات، ويوجد مفقودون لا يزالون تحت الأنقاض.

كما استهدف الاحتلال مدينة خان يونس جنوب القطاع، حيث واصل شنّ غارات مكثفة وسلسلة من الأحزمة النارية على منازل المواطنين في الشيخ نصر وبني سهيلا، كما وصلت شظايا الأحزمة النارية إلى مدرسة تابعة للأونروا يحتمي بها مئات اللاجئين، حسب وفا.

وأشارت مراسلة TRT عربي إلى تواصل قصف عدد من الأبراج السكنية، التي دعت قوات الاحتلال لإخلائها في وقت سابق اليوم.

وبالإضافة إلى القصف الجوي والمدفعي، فتحت بوارج حربية إسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة على المناطق الساحلية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأسقطت عشرات القنابل المضيئة في سماء المدينة.

كما شهد شمال القطاع عدداً من الأحزمة النارية في منطقة جباليا، وذكرت مراسلة TRT عربي أن طيران الاحتلال قصف المنطقة بالفسفور الأبيض ما أدّى إلى اشتعال نيران طوال الليل.

والجمعة، أرسل جيش الاحتلال منشورات بالطيران دعا فيها سكان مناطق شرق خان يونس إلى مغادرتها والنزوح إلى مدينة رفح الحدودية، التي شهدت قصفاً لعدد من المنازل، استشهد على إثره عشرات المدنيين.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 15 ألفاً و 207 فلسطينيين.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي: "إن حصيلة الإصابات خلال الفترة نفسها ارتفعت إلى 40 ألفاً و652 مواطناً".

وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعتقل 31 كادراً صحياً، ويعرضهم للاستجواب تحت التعذيب في ظروف إنسانية قاسية، وعلى رأسهم محمد أبو سلمية، مدير عام مجمع الشفاء الطبي".

وأوضح أن الاحتلال تعمد استهداف المؤسسات الصحية، إذ "رصدنا استهداف 130 مؤسسة صحية وإخراج 20 مستشفى عن الخدمة، و46 مركزاً للرعاية الطبية، وخروجها عن الخدمة نتيجة التدمير وعدم توفر الوقود".

ولفت إلى أن المستشفيات فقدت قدراتها العلاجية والاستيعابية، والطواقم الطبية لا تزال تعالج مئات الجرحى وهم يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ والعناية المكثفة وغرف العمليات.

وذكر القدرة أن الاحتلال دمر كذلك 56 سيارة إسعاف وأخرجها عن الخدمة.

وصباح أمس الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية-مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية، إذ استهدفت مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع،

وجاءت الهدنة بعد حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.