أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد اثنين من إرهابيي تنظيم PKK شمالي العراق.

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى استمرار القوات المسلحة التركية في تطهير المنطقة من الإرهابيين، بكل زخم.

وأشارت إلى تحييد إرهابيين اثنين عبر عملية جوية، إثر رصدهما في منطقة عملية "المخلب-القفل"، شمالي العراق.

وأكدت أن العمليات ستتواصل بحزم حتى القضاء على آخر إرهابي في المنطقة.

في 17 أبريل/نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي، في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان شمالي العراق.

ويعدّ تنظيم PKK المصنّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم أطفال ونساء ورضّع في تركيا.