سياسة
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الفاتيكان: حالة البابا في تحسن لكنه لن يغادر مقر إقامته
أعلن الفاتيكان تحسن صحة البابا فرانسيس الذي يعاني من التهاب في الرئة، لكنه سيتلو عظة غد الأحد من داخل مقر إقامته كإجراء احترازي، وأنه يواصل تلقي العلاج بالمضادات الحيوية.
الفاتيكان: حالة البابا في تحسن لكنه لن يغادر مقر إقامته
البابا فرانسيس سيلقي عظة الأحد من داخل إقامته كإجراء احترازي بسبب معاناته من التهاب رئوي / صورة: Reuters
2 ديسمبر 2023

قال الفاتيكان اليوم السبت إن صحة البابا فرنسيس، الذي يعاني من التهاب في الرئة، تتحسن لكنه سيتلو عظة غد الأحد في الداخل من مقر إقامته كإجراء احترازي.

وذكر بيان الفاتيكان أن البابا فرنسيس البالغ من العمر 86 عاماً لا يعاني من الحمى ويواصل تلقي علاج بالمضادات الحيوية.

وعادة ما يقرأ البابا الرسالة من نافذة القصر الرسولي المطلة على ساحة القديس بطرس. وقال البيان إنه سيقرؤها في الداخل "لتجنب تعريض نفسه للتغيرات في درجة الحرارة".

وألغى البابا فرانسيس زيارة كانت مقررة إلى دبي لإلقاء كلمة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) بسبب استمرار معاناته من الإنفلونزا والتهاب الرئة، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بصحته.

وقرأ الكلمة نيابة عنه أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وهو الرجل الثاني في الفاتيكان.

وقال الفاتيكان: "إنه على الرغم من تحسن الحالة السريرية العامة للبابا في ما يتعلق بالإنفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي، فإن الأطباء طلبوا منه عدم إتمام الزيارة المقررة خلال الأيام المقبلة إلى دبي".

وأوضح أن البابا وافق على عدم السفر "بأسف شديد".

وأعلن الفاتيكان، الاثنين الماضي، أن البابا سيحد من أنشطته هذا الأسبوع حفاظاً على قوته.

وكشفت أشعة مقطعية أجريت للبابا في أحد مستشفيات روما الأسبوع الماضي، عن التهاب في رئتيه تسبب في صعوبات في التنفس.

وكان فرنسيس قد خضع لجراحة لإزالة جزء من إحدى رئتيه خلال فترة شبابه في الأرجنتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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