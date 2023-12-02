سياسة
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استهداف إسرائيل لخطوط المياه يسبب أزمة لسكان ومزارعي رفح
أسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة عن تدمير خطوط المياه باتجاه مدينة رفح. فيما اشتكى السكان والمزارعون من توقف وصول المياه.
استهداف إسرائيل لخطوط المياه يسبب أزمة لسكان ومزارعي رفح
خطوط المياه المدمرة في مدينة خان يونس / صورة: AA
2 ديسمبر 2023

تضررت خطوط نقل المياه نحو مدينة رفح جنوب قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي لطرقات مدينة خان يونس (وسط).

وشن الجيش الإسرائيلي غارات ليلة الجمعة، على طرقات تربط مدينتي خان يونس ورفح، أسفرت عن دمار في خطوط نقل المياه وإتلاف لمحاصيل زراعية.

وقال حيدر المرزوق، فني الصيانة في مصلحة بلديات الساحل (منظمة فلسطينية غير حكومية مسؤولة عن خدمات المياه والصرف الصحي بالقطاع): "القصف الإسرائيلي للطرقات تسبب في قطع خطوط المياه المغذية لمحافظة ومدينة رفح".

وأضاف المرزوق: "نعمل على صيانة الخطوط الناقلة للمياه التي كانت تخدم 200 ألف نسمة، والآن تخدم أكثر من نصف مليون نسمة في محافظة رفح (نتيجة حركة النزوح من شمالي القطاع)".

ولفت المرزوق إلى أن "قصف الخطوط الناقلة للمياه أثر على تزويد سكان مدينة رفح بالمياه".

ومن جانبه قال المزارع الفلسطيني مؤنس ظهير إن "القصف الإسرائيلي تسبب بتدمير أجزاء من المحاصيل الزراعية، كما أن ضرب الطرقات أدى إلى قطع خطوط المياه" باتجاه رفح.

وأشار إلى أن "المحاصيل التي نجت من القصف، ستموت من العطش، إذ لا يصلها أي مصدر للري".

وتابع: "نعمل على شفط المياه باستخدام الطاقة الشمسية، حتى تُروى المحاصيل الزراعية التي تعتبر السلة الغذائية للقطاع".

وصباح الجمعة، انتهت الهدنة المؤقتة في قطاع غزة التي أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستمرت 7 أيام في القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمِّرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ انتهاء الهدنة، هاجم الجيش ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفق بيان للجيش الإسرائيلي السبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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