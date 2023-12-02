جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السبت، رفض بلاده محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وفصل القطاع عن الضفة الغربية، مشدداً كذلك على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال لقاء الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي (كوب 28)، وفق بيان للديوان الملكي.

ونقل الديوان الملكي الأردني تأكيد الجانبين لـ"ضرورة العمل على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وزيادة واستدامة المساعدات الإنسانية للقطاع، وإيصالها بشكل مكثف وسريع".

واعتبر ملك الأردن ورئيس الوزراء الياباني أن "حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأكد الملك عبد الله أن حل الدولتين أساس السلام في المنطقة، وجزء من أمنها الإقليمي، وأنه "لا يمكن القبول باستمرار هذه الحرب وانعكاساتها الوخيمة".

وشدد على ضرورة "حماية المدنيين، والتزام القوانين الدولية في هذا الخصوص".

وكان العاهل الأردني حذر خلال لقائه، الخميس، مسؤولين غربيين على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، من "النتائج الكارثية" لاستئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

أمريكا لن تسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين

في سياق ذي صلة، نقل بيان للبيت الأبيض عن كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي قولها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت: "إن الولايات المتحدة لن تسمح تحت أي ظرف بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية".

وعقد الاجتماع على هامش (كوب 28) في دبي. وجاء في البيان أن هاريس بحثت مع السيسي أفكاراً بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة تشمل جهود إعادة الإعمار والأمن والحكم.

وأشارت هاريس إلى أنه لا يمكن للجهود المتعلقة بإعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة أن تنجح إلا في "سياق أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني نحو إقامة دولة خاصة به".

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية-مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حرباً مدمرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.