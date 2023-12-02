سياسة
3 دقيقة قراءة
دعا لتسريع التقاضي.. اشتية: فلسطين "امتحان" للمحكمة الجنائية الدولية
اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن فلسطين "امتحان" للمحكمة الجنائية الدولية و"اختبار" للقانون، مطالباً بتسريع إجراءات التقاضي وكشف الحقائق، إذ شدد على أن "عدم عقاب إسرائيل في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر".
دعا لتسريع التقاضي.. اشتية: فلسطين "امتحان" للمحكمة الجنائية الدولية
اشتية يطالب المدعي العام للجنائية الدولية بتسريع التقاضي وكشف الحقائق / وكالة الأنباء الفلسطينية / Others
2 ديسمبر 2023

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، السبت، إن فلسطين "امتحان" للمحكمة الجنائية الدولية واختبار للقانون الدولي، مؤكداً أن "تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها".

جاء ذلك خلال استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في مكتبه بمدينة رام الله في الضفة الغربية، بحضور وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، وفق بيان لمكتب اشتية.

وطالب اشتية المدعي العام بتسريع إجراءات التقاضي وكشف الحقائق.

وقال: "إذا تحققت العدالة لفلسطين فهو نجاح للمحكمة، وغير ذلك هو قمة الفشل، وازدواجية للمعايير، وتسييس للمحكمة".

واعتبر أن "تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها، فعدم عقاب إسرائيل في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر".

العدوان السادس على غزة أكثر دموية وتدميراً

وذكر أن "مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية ليست قضية أخلاقية بل قانونية، وعندما انضممنا إليها (2015) جرى فرض عقوبات علينا، لا أحد يريد لنا أن نكشف ألمنا، فنحن ضحايا الاحتلال وممارساته المستمرة على شعبنا".

وشدد على أن الحكومة الحالية في إسرائيل والحكومات السابقة تتبنى سياسة رسمية قائمة على خطاب الكراهية والدعوات لقتل الشعب الفلسطيني بجميع الوسائل، مشيراً إلى أن أعضاء هذه الحكومة يحرضون على القتل وتهجير الفلسطينيين، وتوزيع السلاح على المستوطنين كرخصة رسمية للقتل.

ووصف اشتية ما يحدث اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية بـ"قتل وعقاب وإبادة جماعية".

ولفت إلى أن العدوان السادس على قطاع غزة الأكثر دموية وتدميراً، إذ يرافقه قطع الكهرباء والمياه وإغلاق المعابر ومنع وعرقلة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية.

وأضاف أن إسرائيل "تشن حرباً ممنهجة على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى جانب العدوان على قطاع غزة، من خلال مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان، وعمليات القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، إضافة إلى الحرب المالية والاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة".

والخميس، أعلنت المحكمة الجناية الدولية، عبر حسابها على منصة إكس أن خان، سيزور إسرائيل "بدعوة من ناجين وأسر ضحايا هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول" التي شنتها حركة حماس في غلاف غزة، مضيفة أنه "سيزور فلسطين ويجتمع مع كبار المسؤولين الفلسطينيين".

وبدأ تحقيق المدعي العام المستمر بشأن الحالة في فلسطين في 3 مارس/آذار 2021، بما يشمل "السلوك الذي قد يرقى إلى مستوى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، والتي جرى ارتكابها منذ 13 يونيو/حزيران 2014 في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً للمحكمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us