انطلقت، السبت، فاعليات "أيام فلسطين للكتاب والثقافة"، في المركز الثقافي لجامع تقسيم في بإسطنبول.

وتهدف "أيام فلسطين للكتاب والثقافة" إلى إيصال ثراء الإرث الثقافي الفلسطيني ومؤلفات الكتّاب الفلسطينيين إلى جماهير أوسع.

وخلال الافتتاحية، قال سمير عطية مدير البيت الثقافي الفلسطيني، إحدى الجهات المنظمة للفاعلية إن "أيام فلسطين للكتاب والثقافة" تُعَد الفاعلية الأولى من نوعها في تركيا.

وأضاف أن "تركيا اعتادت إقامة فاعليات إنسانية حول فلسطين، إلا أنها تشهد لأول مرة تنظيم فاعلية ثقافية حول هذا البلد العربي".

وتشهد "أيام فلسطين للكتاب والثقافة" التي تستمر ليومين، عرض قرابة 1000 كتاب من 50 دار نشر، إلى جانب أنشطة ثقافية وأعمال يدوية.

كما تشهد الفاعلية عقد ندوات ومحاضرات وورش رسم وتصوير، تسلّط جميعها الضوء على فلسطين.

وتتزامن الفاعلية مع انتهاء الهدنة المؤقتة في قطاع غزة التي أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستمرت 7 أيام في القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمِّرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.