سياسة
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العاروري: لن نناقش تبادل الأسرى حتى توقُّف الحرب ومستعدون لكل السيناريوهات
قال قيادي بحركة حماس، إنه لن تجري مناقشة تبادل الأسرى حتى توقُّف الحرب الإسرائيلية على غزة. وأكد أن المقاومة مستعدة لكل السيناريوهات العسكرية الإسرائيلية.
العاروري: لن نناقش تبادل الأسرى حتى توقُّف الحرب ومستعدون لكل السيناريوهات
القيادي بحركة حماس صالح العاروري / صورة: AA
2 ديسمبر 2023

كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، السبت، عن عدم وجود أي مفاوضات في الوقت الحالي بشأن وقف إطلاق النار.

وقال العاروري: "لا توجد حالياً أي مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار".

وأكد أن الموقف الرسمي لـ"الحركة" الآن هو وقف تبادل للأسرى حتى انتهاء الحرب ووقف إطلاق نار شامل.

وأضاف: "المقاومة في غزة مستعدة لكل السيناريوهات الإسرائيلية العسكرية, سواء الحرب البرية أو الجوية أو غيرها".

وأشار إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي فشل في الخط الاستراتيجي الأول المتمثل في تهجير الشعب الفلسطيني ونحن واثقون بأن الضفة الغربية ستشارك في المعركة الجارية".

وقال إن الجيش الإسرائيلي رغم الجنود والقوات التي حشدها, لم يتمكن إلا من مهاجمة ثلث مساحة شمال قطاع غزة فقط، ولمدة 50 يوماً لم ينجح في السيطرة عليه، و"لن ينجح أبداً".

وشدد على أن "عنوان المرحلة سيكون كيف يخرج الجيش من المستنقع الذي وقع فيه وليس مرحلة ما بعد حماس".

وتابع قائلاً: "الاحتلال يصر على أنه لا يزال لدينا نساء وأطفال، وقلنا إننا سلمنا ما لدينا من النساء والأطفال، وما بقي من الأسرى في غزة هم جنود ورجال مدنيون خدموا في جيش الاحتلال".

وأضاف: "قلنا إننا مستعدون لتبادل جثث مقابل جثامين شهداء ولكننا بحاجة إلى وقت لاستخراج جثث الإسرائيليين. كبار السن من الرجال من المحتجزين بالنسبة إلينا خدموا بالجيش.. ولن يتحرر الأسرى الصهاينة لدينا إلا بعد تحرير كل أسرانا وبعد وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن الدول الداعمة لإسرائيل أصبحت مقتنعة بأن الأهداف التي أعلنت عنها حكومة تل أبيب بالقضاء على حماس واسترداد الأسرى بالقوة، والسيطرة على غزة، هي أهداف غير قابلة للتحقيق.

وشدد على أن "العدو الصهيوني يحتاج إلى خوض هذه الجولة، لكي يتأكد شعبه وداعموه من أنه سيفشل بتحرير الأسرى إلا بعملية تبادل كما تريد المقاومة".

ولفت إلى أن "الموقف الأمريكي ليس مستقلاً عن الموقف الصهيوني، بل يتقدم عليه في تغطية وتبرير وتنفيذ هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وصباح الجمعة، انتهت الهدنة المؤقتة في قطاع غزة التي أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستمرت 7 أيام في القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمِّرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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