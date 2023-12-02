أكدت الخارجية التركية أن الاحتلال الإسرائيلي و"عقليته التوسعية القمعية" هما جوهر المشكلة الحالية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي في تصريحات رداً على سؤال بخصوص رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي أرسلها وزير الخارجية الإسرائيلي: "جوهر المشكلة الحالية يكمن في الاحتلال الإسرائيلي، وعقليته التوسعية وأعماله القمعية التي تتجاهل تماماً القانون وحقوق الإنسان والمبادئ العالمية".

وأضاف أونجو: "يُظهر تاريخ الصراع أنه كلما زاد قمع إسرائيل للفلسطينيين وتدمير حرياتهم الأساسية، زادت المقاومة التي ستواجهها مع استمرار العديد من الفلسطينيين في السعي لتحقيق حقوقهم الجماعية والفردية".

وشدد متحدث الخارجية التركية على أنه "لا يمكن إضفاء الشرعية على استخدام القوة الغاشمة ضد سكان مدنيين برمتهم من قبل قوة محتلة كدفاع عن النفس".

وصباح أمس الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية-مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية، إذ استهدفت مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، وأوقعت شهداء وجرحى.

وجاءت الهدنة بعد حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.